Kepçeler Kazdı, 2 Bin Yıllık Roma Yolu Ortaya Çıktı

Bulunan yol, Roma’nın Britanya’yı işgalinden kısa süre sonra, yaklaşık M.S. 43 yılında inşa edilen Watling Street güzergahıyla bağlantılı. Bu antik yol; Dover Limanı’ndan Londinium’a (bugünkü Londra) ve Britanya’nın iç bölgelerine uzanan stratejik bir ulaşım hattıydı.

Roma askerlerinin ilerlemesinden ticaret kervanlarının hareketine kadar birçok amaçla kullanılan Watling Street, Roma İmparatorluğu’nun Britanya’daki hakimiyetinin en önemli simgelerinden biri kabul ediliyor.

Modern Londra’nın Altında Gizlenen Roma Mirası

Bugün binlerce aracın geçtiği Old Kent Road’un altında, yaklaşık 2 bin yıl önce Roma mühendisleri tarafından inşa edilen bir yolun hâlâ varlığını koruduğu ortaya çıktı.

2024’te yapılan bu keşif, Londra’nın yalnızca modern bir metropol olmadığını; şehrin her katmanında geçmişten izler taşıdığını bir kez daha gösterdi.