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Kepçeler Kazdı, 2 Bin Yıllık Roma Yolu Ortaya Çıktı

Kepçeler Kazdı, 2 Bin Yıllık Roma Yolu Ortaya Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.08.2026 - 12:32
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Londra’da sıradan bir altyapı çalışması, arkeoloji dünyasını şaşkına çeviren bir keşfe dönüştü. İş makineleri modern yolun altını kazarken, yaklaşık 2 bin yıldır toprağın altında saklanan Roma yolu gün yüzüne çıkarıldı. Old Kent Road bölgesinde yürütülen kazılar sırasında bulunan antik yolun, Roma döneminin en önemli güzergahlarından biri olan Watling Street’in bir parçası olduğu belirlendi.

İşte detaylar. 

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Isıtma Projesi İçin Kazıldı, Antik Yol Keşfedildi!

Isıtma Projesi İçin Kazıldı, Antik Yol Keşfedildi!

Southwark bölgesinde düşük karbonlu ısıtma ağı projesi kapsamında yapılan kazılar sırasında arkeologlar, asfaltın birkaç metre altında katmanlar halinde korunmuş sağlam bir yol yapısıyla karşılaştı.

Londra Arkeoloji Müzesi (MOLA) uzmanlarının incelemelerine göre Roma döneminden kalan yol yaklaşık 5,8 metre genişliğinde ve 1,4 metre yüksekliğinde. Yolun yapımında sıkıştırılmış çakıl, tebeşir ve kum tabakalarının kullanıldığı belirlendi.

Üstelik yüzyıllar boyunca üzerinden geçen modern altyapı sistemlerine rağmen yolun büyük bölümünün sağlam kalması, uzmanları da şaşırttı.

Roma Ordularının Kullandığı Tarihi Güzergah

Roma Ordularının Kullandığı Tarihi Güzergah

Bulunan yol, Roma’nın Britanya’yı işgalinden kısa süre sonra, yaklaşık M.S. 43 yılında inşa edilen Watling Street güzergahıyla bağlantılı. Bu antik yol; Dover Limanı’ndan Londinium’a (bugünkü Londra) ve Britanya’nın iç bölgelerine uzanan stratejik bir ulaşım hattıydı.

Roma askerlerinin ilerlemesinden ticaret kervanlarının hareketine kadar birçok amaçla kullanılan Watling Street, Roma İmparatorluğu’nun Britanya’daki hakimiyetinin en önemli simgelerinden biri kabul ediliyor.

Modern Londra’nın Altında Gizlenen Roma Mirası

Bugün binlerce aracın geçtiği Old Kent Road’un altında, yaklaşık 2 bin yıl önce Roma mühendisleri tarafından inşa edilen bir yolun hâlâ varlığını koruduğu ortaya çıktı. 

2024’te yapılan bu keşif, Londra’nın yalnızca modern bir metropol olmadığını; şehrin her katmanında geçmişten izler taşıdığını bir kez daha gösterdi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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