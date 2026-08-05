Kepçeler Kazdı, 2 Bin Yıllık Roma Yolu Ortaya Çıktı
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Londra’da sıradan bir altyapı çalışması, arkeoloji dünyasını şaşkına çeviren bir keşfe dönüştü. İş makineleri modern yolun altını kazarken, yaklaşık 2 bin yıldır toprağın altında saklanan Roma yolu gün yüzüne çıkarıldı. Old Kent Road bölgesinde yürütülen kazılar sırasında bulunan antik yolun, Roma döneminin en önemli güzergahlarından biri olan Watling Street’in bir parçası olduğu belirlendi.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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