Anıtkabir Ziyaretleriyle İçimizi Isıtan Aile Komşuları Tarafından Dolandırılmış

'Biz Abuzer amcayla ilk tanıştığımızda tek geçim kaynakları yaklaşık 16 bin TL’lik bir maaştı.

Abuzer amca öyle bir insan ki, yıllarca çalışırken eşi de emekli olabilsin diye onun sigortasını da ödemiş. İki yıl önce Zeynep teyzenin emeklilik yaşı doluyor. Bankadaki işlemlerini yapıyorlar.

Kendilerine, “Kartınız biraz geç gelir.” deniliyor ve evlerine dönüyorlar. Aylar geçiyor ama kart gelmiyor.

Sonra biz aileyle tanışıyoruz. Tek maaşla geçinmeye çalışan, iki okul çağındaki çocuğuyla kışın ortasında evinde odun kömürü bile olmayan bir aile…

Gelir araştırması yaparken Zeynep teyzenin de emekli maaşı olduğunu öğreniyoruz. Abuzer amcaya soruyoruz, haberi yok. Zeynep teyzeye soruyoruz, “Biz hiç maaş almıyoruz.” diyor.

Araştırınca öğreniyoruz ki emekli maaşı yaklaşık iki yıldır her ay düzenli olarak çekilmiş.

Meğerse banka kartı posta yoluyla geldikten sonra mahalleden biri tarafından alınmış ve iki yıl boyunca maaşı çekilmiş. En çok şaşırdığımız şey ise Abuzer amcanın buna rağmen şikâyetçi olmamasıydı.

Sebebini sorduğumuzda bize sadece şunu söyledi:

“Kim olduğunu bilmiyorum. Allah korusun, çocuklarıma bir zarar verir.”

Çünkü Abuzer amca için bu dünyada paradan daha kıymetli tek şey çocukları. O, hayatı boyunca parasını değil, evlatlarını korumayı seçmiş bir baba. Çok şükür kart yenilendi ve birkaç aydır Zeynep teyze kendi emekli maaşını almaya başladı.'