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Anıtkabir Ziyaretleriyle İçimizi Isıtan Aile Komşuları Tarafından Dolandırılmış

Anıtkabir Ziyaretleriyle İçimizi Isıtan Aile Komşuları Tarafından Dolandırılmış

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.08.2026 - 13:03
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34 yıl boyunca evlat hasreti çeken ve tüp bebek tedavisiyle ikizleri olan Adıyamanlı Abuzer amca ve Zeynep teyzenin çocuklarını ilk karne hediyesi olarak Ankara'ya götürmesi ve Anıtkabir ziyaretleri pek çok kişinin dikkatini çekmişti. Zorlu şartlar altında yaşadığı belirtilen ailenin bir darbe de tanıdıklarından yedikleri ortaya çıktı.

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Hikayeleri gündem olmuştu.

Hikayeleri gündem olmuştu.

Uzun yıllar çocuk sahibi olabilmek için tedavi gören Abuzer amca ve Zeynep teyzen karşılaştıkları zorluklara rağmen anne ve baba olma hayalinden vazgeçmedi. Tam 34 yıl süren bekleyiş, uğruna evlerinden vazgeçtikleri tüp bebek tedavisinin ardından ikiz kızları Tekbirgül ve Havvagül'ün  dünyaya gelmesiyle sona erdi.

Yıllardır özlemini duydukları çocuklarına kavuşan çift, hayatlarının en büyük mutluluklarından birini yaşadı. İkiz kızlarıyla yeni bir hayata başlayan anne ve baba, daha önce gerçekleştiremedikleri Anıtkabir ziyaretini artık çocuklarıyla birlikte yapmak istedi. Aile ilk kez uçağa bindi ve Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret etti.

O fotoğraflar hepimizin yüreğini ısıtırken Sevgi Varsa Engel Yok derneği başkanı Zeynep Öğretmen çiftin mağdur edildiğini anlattı.

O fotoğraflar hepimizin yüreğini ısıtırken Sevgi Varsa Engel Yok derneği başkanı Zeynep Öğretmen çiftin mağdur edildiğini anlattı.

'Biz Abuzer amcayla ilk tanıştığımızda tek geçim kaynakları yaklaşık 16 bin TL’lik bir maaştı.

Abuzer amca öyle bir insan ki, yıllarca çalışırken eşi de emekli olabilsin diye onun sigortasını da ödemiş. İki yıl önce Zeynep teyzenin emeklilik yaşı doluyor. Bankadaki işlemlerini yapıyorlar.

Kendilerine, “Kartınız biraz geç gelir.” deniliyor ve evlerine dönüyorlar. Aylar geçiyor ama kart gelmiyor.

Sonra biz aileyle tanışıyoruz. Tek maaşla geçinmeye çalışan, iki okul çağındaki çocuğuyla kışın ortasında evinde odun kömürü bile olmayan bir aile…

Gelir araştırması yaparken Zeynep teyzenin de emekli maaşı olduğunu öğreniyoruz. Abuzer amcaya soruyoruz, haberi yok. Zeynep teyzeye soruyoruz, “Biz hiç maaş almıyoruz.” diyor.

Araştırınca öğreniyoruz ki emekli maaşı yaklaşık iki yıldır her ay düzenli olarak çekilmiş.

Meğerse banka kartı posta yoluyla geldikten sonra mahalleden biri tarafından alınmış ve iki yıl boyunca maaşı çekilmiş. En çok şaşırdığımız şey ise Abuzer amcanın buna rağmen şikâyetçi olmamasıydı.

Sebebini sorduğumuzda bize sadece şunu söyledi:

“Kim olduğunu bilmiyorum. Allah korusun, çocuklarıma bir zarar verir.”

Çünkü Abuzer amca için bu dünyada paradan daha kıymetli tek şey çocukları. O, hayatı boyunca parasını değil, evlatlarını korumayı seçmiş bir baba. Çok şükür kart yenilendi ve birkaç aydır Zeynep teyze kendi emekli maaşını almaya başladı.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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