Anıtkabir Ziyaretleriyle İçimizi Isıtan Aile Komşuları Tarafından Dolandırılmış
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34 yıl boyunca evlat hasreti çeken ve tüp bebek tedavisiyle ikizleri olan Adıyamanlı Abuzer amca ve Zeynep teyzenin çocuklarını ilk karne hediyesi olarak Ankara'ya götürmesi ve Anıtkabir ziyaretleri pek çok kişinin dikkatini çekmişti. Zorlu şartlar altında yaşadığı belirtilen ailenin bir darbe de tanıdıklarından yedikleri ortaya çıktı.
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Hikayeleri gündem olmuştu.
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O fotoğraflar hepimizin yüreğini ısıtırken Sevgi Varsa Engel Yok derneği başkanı Zeynep Öğretmen çiftin mağdur edildiğini anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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