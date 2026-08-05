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İsmail Hacıoğlu'nun Zayıflığı Dikkat Çekti: Eşiyle Verdiği Pozda Değişimi Göze Çarptı!

İsmail Hacıoğlu'nun Zayıflığı Dikkat Çekti: Eşiyle Verdiği Pozda Değişimi Göze Çarptı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2026 - 13:19
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İlişkilerindeki iniş çıkışlarla yıllarca magazin gündeminde yer alan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, ikinci evliliklerinin ardından mutlu aile hayatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak kızları Yemin ile birlikte verdikleri aile pozu sosyal medyada ilgi görürken, en çok konuşulan detay ise İsmail Hacıoğlu'nun belirgin şekilde kilo verdiği yeni görünümü oldu. Ünlü oyuncunun son hali kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden de peş peşe yorumlar geldi.

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Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncularından İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncularından İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu, 2016 yılında yapımcı Duygu Kumarki ile dünyaevine girdi. Çift, evlilikleri sırasında kızları Yemin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ancak dışarıdan mutlu görünen evlilik, zamanla yaşanan sorunlarla sarsıldı. 2020 yılında Beykoz Adliyesi'nde görülen anlaşmalı boşanma davasıyla yollarını ayıran ikili, yalnızca birkaç dakika süren duruşmanın ardından resmi olarak boşandı. Ayrılık döneminde İsmail Hacıoğlu'nun öfke kontrolü yaşadığına, evlilik içinde sık sık tartışmalar çıktığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Boşanmanın hemen ardından oyuncunun rol arkadaşı Merve Çağıran ile yeni bir ilişkiye başlaması ise magazin kulislerinde ayrılığın nedenine ilişkin farklı yorumların yapılmasına neden oldu. Taraflar ise bu iddialar hakkında detaylı bir açıklama yapmamayı tercih etti.

Boşanmanın ardından İsmail Hacıoğlu farklı ilişkiler yaşarken, Duygu Kumarki ile bağını hiçbir zaman tamamen koparmadı. Bunun en önemli nedeni ise kızları Yemin oldu. Çift, çocukları için sık sık bir araya gelirken zaman içerisinde yeniden yakınlaşmaya başladı.

2024 yılında ilişkilerine ikinci bir şans veren ikili, kısa süreli ayrılık ve barışmalar yaşasa da birbirlerinden tamamen vazgeçmedi. Hatta Duygu Kumarki'nin ayrılık sonrası sosyal medya hesabındaki 'Hacıoğlu' soyadını değiştirebilmek için yeni hesap açması bile uzun süre konuşuldu. Tüm iniş çıkışların ardından çift, 1 Ağustos 2025 tarihinde aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle ikinci kez nikah masasına oturdu.

İkinci evliliklerinin ardından gözlerden uzak, sakin bir aile hayatı yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, bu kez sosyal medyada paylaştıkları yeni aile kareleriyle gündeme geldi.

İkinci evliliklerinin ardından gözlerden uzak, sakin bir aile hayatı yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, bu kez sosyal medyada paylaştıkları yeni aile kareleriyle gündeme geldi.

Duygu Kumarki'nin paylaştığı fotoğrafta çift, kızları Yemin ile birlikte objektif karşısına geçti. Samimi aile pozu kısa sürede sosyal medyada yayılırken, takipçilerin dikkatini çeken ilk detay ise İsmail Hacıoğlu'nun son görünümü oldu.

Ünlü oyuncunun belirgin şekilde kilo verdiği, yüz hatlarının keskinleştiği ve saç-sakal stilini yenilediği görüldü. Özellikle eski fotoğraflarıyla kıyaslanan yeni görüntüsü, sosyal medyada 'Bir hayli zayıflamış', 'Bambaşka biri olmuş' ve 'İmajını tamamen değiştirmiş' yorumlarını beraberinde getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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