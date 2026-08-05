İsmail Hacıoğlu'nun Zayıflığı Dikkat Çekti: Eşiyle Verdiği Pozda Değişimi Göze Çarptı!
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İlişkilerindeki iniş çıkışlarla yıllarca magazin gündeminde yer alan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, ikinci evliliklerinin ardından mutlu aile hayatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak kızları Yemin ile birlikte verdikleri aile pozu sosyal medyada ilgi görürken, en çok konuşulan detay ise İsmail Hacıoğlu'nun belirgin şekilde kilo verdiği yeni görünümü oldu. Ünlü oyuncunun son hali kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden de peş peşe yorumlar geldi.
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Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncularından İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.
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İkinci evliliklerinin ardından gözlerden uzak, sakin bir aile hayatı yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, bu kez sosyal medyada paylaştıkları yeni aile kareleriyle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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