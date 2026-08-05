İsmail Hacıoğlu'nun Zayıflığı Dikkat Çekti: Eşiyle Verdiği Pozda Değişimi Göze Çarptı!

Ünlü oyuncu, 2016 yılında yapımcı Duygu Kumarki ile dünyaevine girdi. Çift, evlilikleri sırasında kızları Yemin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ancak dışarıdan mutlu görünen evlilik, zamanla yaşanan sorunlarla sarsıldı. 2020 yılında Beykoz Adliyesi'nde görülen anlaşmalı boşanma davasıyla yollarını ayıran ikili, yalnızca birkaç dakika süren duruşmanın ardından resmi olarak boşandı. Ayrılık döneminde İsmail Hacıoğlu'nun öfke kontrolü yaşadığına, evlilik içinde sık sık tartışmalar çıktığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Boşanmanın hemen ardından oyuncunun rol arkadaşı Merve Çağıran ile yeni bir ilişkiye başlaması ise magazin kulislerinde ayrılığın nedenine ilişkin farklı yorumların yapılmasına neden oldu. Taraflar ise bu iddialar hakkında detaylı bir açıklama yapmamayı tercih etti.

Boşanmanın ardından İsmail Hacıoğlu farklı ilişkiler yaşarken, Duygu Kumarki ile bağını hiçbir zaman tamamen koparmadı. Bunun en önemli nedeni ise kızları Yemin oldu. Çift, çocukları için sık sık bir araya gelirken zaman içerisinde yeniden yakınlaşmaya başladı.

2024 yılında ilişkilerine ikinci bir şans veren ikili, kısa süreli ayrılık ve barışmalar yaşasa da birbirlerinden tamamen vazgeçmedi. Hatta Duygu Kumarki'nin ayrılık sonrası sosyal medya hesabındaki 'Hacıoğlu' soyadını değiştirebilmek için yeni hesap açması bile uzun süre konuşuldu. Tüm iniş çıkışların ardından çift, 1 Ağustos 2025 tarihinde aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle ikinci kez nikah masasına oturdu.