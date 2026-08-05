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Wanda Nara'dan Filtresiz Fotoğraflarına Olay Yanıt: Bikinili Paylaşımıyla Gündem Oldu

Wanda Nara'dan Filtresiz Fotoğraflarına Olay Yanıt: Bikinili Paylaşımıyla Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2026 - 11:06
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İtalya tatilinde paparazzilere yakalanan filtresiz kareleriyle günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Wanda Nara, hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmadı. Instagram'da paylaştığı bikinili video, birçok kişi tarafından eleştirilere verilmiş dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı. Kimi kullanıcılar ünlü ismin özgüvenini överken, kimi ise 'Instagram ve gerçek hayat' tartışmasını yeniden alevlendirdi.

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Son aylarda hem Mauro Icardi ile devam eden velayet ve nafaka davaları hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Wanda Nara, bu kez İtalya tatilinde çekilen paparazzi kareleriyle konuşulmaya başladı.

Son aylarda hem Mauro Icardi ile devam eden velayet ve nafaka davaları hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Wanda Nara, bu kez İtalya tatilinde çekilen paparazzi kareleriyle konuşulmaya başladı.

Yeni sevgilisi Martín Migueles, kızları ve yakın çevresiyle birlikte Portofino'da tatil yapan ünlü isim, plajda objektiflere makyajsız ve filtresiz haliyle yansıdı.

Kısa sürede dünya magazin basınında yayılan kareler, Nara'nın Instagram hesabında paylaştığı profesyonel çekim ve filtreli fotoğraflarla karşılaştırıldı. Sosyal medyada başlayan 'Instagram ve gerçek hayat' tartışması ise kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Bir kesim kullanıcı, ünlü ismin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gerçek görüntüsü arasında büyük fark olduğunu öne sürerek eleştirilerde bulundu. Bazı kullanıcılar ise herkesin sosyal medyada en iyi açılarını paylaşmasının son derece doğal olduğunu savunarak Wanda Nara'ya destek verdi. Tartışmalar büyürken ünlü ismin adı bir kez daha dünya magazininin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Günlerce konuşulan paparazzi karelerinin ardından Wanda Nara, bu kez kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Milano'daki evinde ayna karşısına geçen ünlü isim, bikinili bir video paylaşarak hakkında yapılan yorumlara dolaylı bir yanıt verdi.

Herhangi bir açıklama yapmadan yayınladığı videoda doğal haliyle kamera karşısına geçen Nara, vücudunu farklı açılardan gösterdi. Paylaşım kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, birçok kişi bu videonun günlerdir konuşulan filtresiz plaj fotoğraflarına cevap niteliğinde olduğu yorumunu yaptı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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