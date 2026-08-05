Wanda Nara'dan Filtresiz Fotoğraflarına Olay Yanıt: Bikinili Paylaşımıyla Gündem Oldu
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İtalya tatilinde paparazzilere yakalanan filtresiz kareleriyle günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Wanda Nara, hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmadı. Instagram'da paylaştığı bikinili video, birçok kişi tarafından eleştirilere verilmiş dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı. Kimi kullanıcılar ünlü ismin özgüvenini överken, kimi ise 'Instagram ve gerçek hayat' tartışmasını yeniden alevlendirdi.
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Son aylarda hem Mauro Icardi ile devam eden velayet ve nafaka davaları hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Wanda Nara, bu kez İtalya tatilinde çekilen paparazzi kareleriyle konuşulmaya başladı.
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Günlerce konuşulan paparazzi karelerinin ardından Wanda Nara, bu kez kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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