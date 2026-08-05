Wanda Nara'dan Filtresiz Fotoğraflarına Olay Yanıt: Bikinili Paylaşımıyla Gündem Oldu

Yeni sevgilisi Martín Migueles, kızları ve yakın çevresiyle birlikte Portofino'da tatil yapan ünlü isim, plajda objektiflere makyajsız ve filtresiz haliyle yansıdı.

Kısa sürede dünya magazin basınında yayılan kareler, Nara'nın Instagram hesabında paylaştığı profesyonel çekim ve filtreli fotoğraflarla karşılaştırıldı. Sosyal medyada başlayan 'Instagram ve gerçek hayat' tartışması ise kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Bir kesim kullanıcı, ünlü ismin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gerçek görüntüsü arasında büyük fark olduğunu öne sürerek eleştirilerde bulundu. Bazı kullanıcılar ise herkesin sosyal medyada en iyi açılarını paylaşmasının son derece doğal olduğunu savunarak Wanda Nara'ya destek verdi. Tartışmalar büyürken ünlü ismin adı bir kez daha dünya magazininin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.