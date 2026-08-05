Sizler Oyladınız, Sonuç Belli Oldu: Sezonun En Güzel Oyuncusunu Seçtik!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2025-2026 dizi sezonu, birbirinden iddialı yapımların yanı sıra performansları, güzellikleri ve auralarıyla adından söz ettiren kadın oyuncuların da sezonu oldu. Ekrandaki başarıları ve sosyal medyadaki etkileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isimler, sezon boyunca en çok konuşulan oyuncular arasında yer aldı. Sezonun en beğenilen kadın oyuncusunu belirlemek için düzenlenen ankette binlerce dizi tutkunu oy kullandı. Günler süren oylamanın ardından sonuçlar belli oldu.
Sizlerin oylarıyla belirlediğimiz 'Sezonun En Güzel Oyuncusu' hangisi oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, sezonun en güzel oyuncusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yine Taşacak Bu Deniz'de rol alan Ava Yaman, 2. sırada yer aldı.
3. Halef: Köklerin Çağrısı'nın Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, 3. oldu.
4. Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan, 4. sırada yer aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın