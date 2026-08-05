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Sizler Oyladınız, Sonuç Belli Oldu: Sezonun En Güzel Oyuncusunu Seçtik!

Sizler Oyladınız, Sonuç Belli Oldu: Sezonun En Güzel Oyuncusunu Seçtik!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2026 - 11:17
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2025-2026 dizi sezonu, birbirinden iddialı yapımların yanı sıra performansları, güzellikleri ve auralarıyla adından söz ettiren kadın oyuncuların da sezonu oldu. Ekrandaki başarıları ve sosyal medyadaki etkileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isimler, sezon boyunca en çok konuşulan oyuncular arasında yer aldı. Sezonun en beğenilen kadın oyuncusunu belirlemek için düzenlenen ankette binlerce dizi tutkunu oy kullandı. Günler süren oylamanın ardından sonuçlar belli oldu. 

Sizlerin oylarıyla belirlediğimiz 'Sezonun En Güzel Oyuncusu' hangisi oldu?

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1. TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, sezonun en güzel oyuncusu oldu.

1. TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, sezonun en güzel oyuncusu oldu.

Onedio kullanıcısının katıldığı ankette %33 oy almayı başaran Deniz Baysal sezonun en güzel ismi seçildi.

2. Yine Taşacak Bu Deniz'de rol alan Ava Yaman, 2. sırada yer aldı.

2. Yine Taşacak Bu Deniz'de rol alan Ava Yaman, 2. sırada yer aldı.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, %27 oy alarak ikinci sıraya yerleşti.

3. Halef: Köklerin Çağrısı'nın Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, 3. oldu.

3. Halef: Köklerin Çağrısı'nın Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, 3. oldu.

NOW'da ekrana gelen Halef dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz, %7 oy aldı.

4. Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan, 4. sırada yer aldı.

4. Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan, 4. sırada yer aldı.

Anket sonucunda ilk 3'e Taşacak Bu Deniz'in kadın oyuncuları damga vurdu. Zeynep Atılgan, %6 oy alarak 4. sırada yer aldı.

Zeynep Atılgan'ı Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren, Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk ve Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal takip etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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