Psikolojik Olarak Eksikliğini Hissettiğin Şey Ne?

Hepimizin hayatında adını koyamadığı bir boşluk vardır. Bazen ne kadar başarılı olursak olalım içimizde bir şeylerin eksik olduğunu hissederiz; bazen de tam tersine her şey yolundayken bile bir türlü huzura ulaşamayız. Peki bu his gerçekten neden kaynaklanıyor olabilir?

Haydi öğrenelim!