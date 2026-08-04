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Psikolojik Olarak Eksikliğini Hissettiğin Şey Ne?

Psikolojik Olarak Eksikliğini Hissettiğin Şey Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.08.2026 - 11:55
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Hepimizin hayatında adını koyamadığı bir boşluk vardır. Bazen ne kadar başarılı olursak olalım içimizde bir şeylerin eksik olduğunu hissederiz; bazen de tam tersine her şey yolundayken bile bir türlü huzura ulaşamayız. Peki bu his gerçekten neden kaynaklanıyor olabilir?

Haydi öğrenelim!

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Psikolojik Olarak Eksikliğini Hissettiğin Şey Ne?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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