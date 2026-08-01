Karakterinin En Büyük Kırmızı Çizgisini Söylüyoruz!

Herkesin bir sabır eşiği vardır. Bazı insanlar her şeyi sineye çekebilirken bazı konular vardır ki ne kadar uğraşsalar da görmezden gelemezler. Belki saygısızlık, belki yalan, belki de özgürlüğünün kısıtlanması gibi. İşte tam da bu test, senin 'buraya kadar!' dediğin o kırmızı çizgiyi ortaya çıkarıyor.