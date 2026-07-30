Sana Yazılması Gereken Şiir!
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Herkesin ruhunda, henüz yazılmamış ama bir gün mutlaka kendini bulacak bir şiir vardır. Kimi insanların şiiri tutkulu ve ateşlidir; kimi insanlarınki sessizce akan bir nehir gibi derin ve huzurludur. Bazılarının dizelerinde kırgınlıklar, yarım kalmış hikâyeler ve söylenemeyen cümleler saklıdır. Bazılarıysa hayatın tüm karmaşasına rağmen umut etmeyi ve yeniden başlamayı seçer.
Peki senin karakterin bir şiire dönüşseydi, hangi dizeler seni anlatırdı?
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Sana Yazılması Gereken Şiir!
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