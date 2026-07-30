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Sana Yazılması Gereken Şiir!

Sana Yazılması Gereken Şiir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.07.2026 - 12:51
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Herkesin ruhunda, henüz yazılmamış ama bir gün mutlaka kendini bulacak bir şiir vardır. Kimi insanların şiiri tutkulu ve ateşlidir; kimi insanlarınki sessizce akan bir nehir gibi derin ve huzurludur. Bazılarının dizelerinde kırgınlıklar, yarım kalmış hikâyeler ve söylenemeyen cümleler saklıdır. Bazılarıysa hayatın tüm karmaşasına rağmen umut etmeyi ve yeniden başlamayı seçer.

Peki senin karakterin bir şiire dönüşseydi, hangi dizeler seni anlatırdı?

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Sana Yazılması Gereken Şiir!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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