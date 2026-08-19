Video Bağımlıları Dikkat! TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts İzlerken Beynimize Ne Oluyor?
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Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
'Sadece birkaç video izleyeceğim' diyerek sosyal medyada saatlerini harcayanlardansanız, derin bir nefes alın ve kendinizi suçlamayı bırakın. Zhejiang Üniversitesi'nin yayımladığı yepyeni bir beyin araştırması, TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts videolarının beynimizin mantık ve fren sistemini nasıl tamamen kapattığını, ekrana kilitlenmemizin ardındaki asıl sorumlunun beynimizdeki 'glutamat' adlı bir kimyasal olduğunu şaşırtıcı kanıtlarla ortaya koydu.
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Sosyal medya platformlarında peş peşe kısa video izlerken zamanın nasıl akıp gittiğini fark edememenizin ve telefonu elinizden bir türlü bırakamamanızın artık tamamen nörolojik bir açıklaması var.
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Araştırmacılar, 56 genç yetişkin üzerinde gerçekleştirdikleri gelişmiş beyin görüntüleme (fMRI) testlerinde oldukça çarpıcı bir sonuçla karşılaştı.
Bu irade kaybının herkeste aynı şiddette yaşanmamasının sırrı ise beynin kimyasında, özellikle de glutamat adlı bir maddede gizli.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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