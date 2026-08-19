Video Bağımlıları Dikkat! TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts İzlerken Beynimize Ne Oluyor?

Katılımcıların ilgisini çeken ve sonuna kadar izledikleri videolar esnasında, beynin odaklanma ve karar vermeyi yöneten iki önemli kontrol merkezinde (dACC ve dlPFC) belirgin bir kapanma, yani bilimsel adıyla ciddi bir baskılanma yaşandığı tespit edildi. İlginç bir şekilde, kişiler sıkıcı buldukları bir videoyu yarıda kesip geçtiklerinde bu zihinsel kilitlenme tablosu ortaya çıkmadı. Kısacası beynimiz, hoşuna giden hızlı bir içeriğe odaklandığında muhakeme yeteneğini sağlayan ağları birbiriyle daha da bağlayıp dış dünyayı yok sayıyor ve bizi tamamen o anın içine hapsediyor.