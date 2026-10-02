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Temizlediğinizi Sanarken Evi Daha da Kirleten 9 Eşya

Temizlediğinizi Sanarken Evi Daha da Kirleten 9 Eşya

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 09:58
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Evi temizlemek için kullandığımız bazı eşyalar, düzenli olarak temizlenmediğinde işe yaramaktan çok zarar verebiliyor. Özellikle sürekli nemli kalan süngerler, bezler ve paspaslar mikroorganizmaların çoğalması için ideal bir ortam oluşturuyor. Temizlik sırasında yaptığımız bazı alışkanlıklar ise kiri evin bir noktasından diğerine taşıyor.

Peki hangi eşyaları temizlediğinizi sanırken aslında daha da kirletiyorsunuz? 

İşte otomatik olarak yaptığımız ve bırakma vakti gelen 9 temizlik alışkanlığı...

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Bulaşık süngeri

Bulaşık süngeri

Mutfakta kirle en çok temas eden eşyaların başında bulaşık süngeri geliyor. Yemek artıkları ve sürekli nemli kalması nedeniyle mikroorganizmaların çoğalması için uygun bir ortam oluşturuyor. ABD merkezli halk sağlığı kuruluşu NSF International'ın 2011'de yaptığı ev mikrop araştırmasında da bulaşık süngerleri ve bezleri evdeki en mikroplu eşya çıkmış, örneklerin yüzde 75'inden fazlasında koliform bakterilere rastlanmıştı.

Süngeri yalnızca suyun altında sıkıp bırakmak onu temizlemiyor. Üstelik aynı süngerle tabakları, tezgahı ve lavaboyu silmek kiri farklı yüzeylere taşıyor. Süngeri her kullanımdan sonra iyice durulayıp suyunu sıkmak, hava alan bir yerde tamamen kurutmak ve yıprandığında değiştirmek gerekiyor.

Elektrikli süpürge

Elektrikli süpürge

Evi temizleyen süpürgenin kendisinin de temizlenmesi gerektiği çoğu zaman unutuluyor. Uzun süre boşaltılmayan toz haznesi, bakımı yapılmayan filtreler ve saçla tüye dolan fırçalar cihazın performansını düşürüyor. Kirli filtreler havanın yeterince iyi süzülmemesine de yol açabiliyor.

Bu yüzden yalnızca evi süpürmek yetmiyor; haznenin, filtrenin ve fırçaların da üreticinin önerdiği aralıklarla temizlenmesi gerekiyor.

Kesme tahtası

Kesme tahtası

Kesme tahtasını kullandıktan sonra hızlıca sudan geçirmek yeterli gibi görünse de özellikle üzerinde çiğ et, tavuk ya da balık hazırlanmışsa daha dikkatli olmak gerekiyor. Zamanla oluşan kesik ve çizikler, yiyecek artıklarının yüzeyde kalmasını kolaylaştırıyor.

Aynı tahtayı önce çiğ etle, ardından sebze ya da ekmek gibi doğrudan yenecek yiyeceklerle kullanmak çapraz bulaşma riskini artırıyor. Çiğ et ve doğrudan tüketilecek gıdalar için ayrı tahtalar kullanmak ve her kullanımdan sonra tahtayı iyice temizleyip kurutmak en güvenli yöntem.

Mutfak bezleri

Mutfak bezleri

Nemli bırakılan ve gün içinde farklı yüzeylerde kullanılan bezler, kiri bir noktadan diğerine taşıyor. Özellikle çiğ etin temas ettiği alanlarda kullanılan bezleri başka yüzeylerde kullanmamak önemli.

Bezleri sık sık değiştirmek, yüksek sıcaklıkta yıkamak ve kullandıktan sonra tamamen kurumalarını sağlamak gerekiyor.

Bulaşık makinesi

Bulaşık makinesi

Tabakların pırıl pırıl çıkması, makinenin içinin de temiz olduğu anlamına gelmiyor. Filtrede biriken yemek parçaları ve yağ kalıntıları zamanla kötü kokuya yol açıyor ve makinenin yıkama performansını düşürüyor.

Filtre temizliği, ev işlerinde en kolay unutulan noktalardan biri. Filtrenin ve çıkarılabilen diğer parçaların kullanım kılavuzuna uygun şekilde düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

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Paspas

Paspas

Kirli zemini paspaslayıp paspası tekrar tekrar aynı suya sokuyorsanız, aslında kiri zeminin farklı noktalarına yayıyor olabilirsiniz. Kirlendiği gözle görülen suyun değiştirilmemesi de bu sorunu büyütüyor.

Temizlik bittikten sonra ıslak bırakılan paspas başlıkları ise kötü koku ve mikrop üremesi için uygun bir ortam yaratıyor. Temizlik sırasında suyu gerektiğinde yenilemek, iş bitince paspas başlığını yıkayıp tamamen kurutarak kaldırmak önemli.

Çamaşır makinesi

Çamaşır makinesi

Çamaşırları temizleyen makinenin kendisi her zaman temiz kalmıyor. Deterjan kalıntıları, nem ve kir zamanla özellikle deterjan çekmecesinde ve kapak lastiğinde birikiyor. Yıkama biter bitmez kapağı kapatmak da içerideki nemin uzun süre kalmasına neden oluyor.

Makinenin temizlik programını üreticinin önerdiği aralıklarla çalıştırmak, deterjan çekmecesini ve lastikleri temizlemek ve kullanılmadığı zamanlarda kapağı aralık bırakmak faydalı oluyor.

Tuvalet fırçası

Tuvalet fırçası

Tuvaleti temizledikten hemen sonra ıslak fırçayı kapalı haznesine koymak hijyen açısından iyi bir fikir değil. Fırçanın üzerinde kalan su ve kalıntılar, kapalı ve nemli haznede uzun süre kalarak kötü kokuya ve mikrop üremesine zemin hazırlıyor.

Fırçayı kullandıktan sonra mümkün olduğunca kurumasına izin vermek, haznesini de düzenli olarak temizleyip kurutmak gerekiyor.

Diş fırçası kabı

Diş fırçası kabı

Listenin en kolay gözden kaçan eşyası belki de diş fırçası kabı. Diş fırçasından süzülen su, diş macunu kalıntıları ve banyodaki nem zamanla kabın dibinde birikiyor. Dışarıdan temiz görünen bir kabı kaldırdığınızda altında ya da içinde oluşan tabaka sizi şaşırtabilir.

Diş fırçası kabını da banyodaki diğer eşyalar gibi düzenli olarak yıkamak ve tamamen kurumasını sağlamak gerekiyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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