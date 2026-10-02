Temizlediğinizi Sanarken Evi Daha da Kirleten 9 Eşya

Evi temizlemek için kullandığımız bazı eşyalar, düzenli olarak temizlenmediğinde işe yaramaktan çok zarar verebiliyor. Özellikle sürekli nemli kalan süngerler, bezler ve paspaslar mikroorganizmaların çoğalması için ideal bir ortam oluşturuyor. Temizlik sırasında yaptığımız bazı alışkanlıklar ise kiri evin bir noktasından diğerine taşıyor.

Peki hangi eşyaları temizlediğinizi sanırken aslında daha da kirletiyorsunuz?

İşte otomatik olarak yaptığımız ve bırakma vakti gelen 9 temizlik alışkanlığı...