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Eski Hakem Deniz Ateş Bitnel: "Yeni Hakem Gözaltıları Bekleniyor, Ligler Ertelenecek"

Eski Hakem Deniz Ateş Bitnel: "Yeni Hakem Gözaltıları Bekleniyor, Ligler Ertelenecek"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 10:15
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Hakemler dosyası' soruşturması futbolun gündemini kilitledi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüphelinin ardından Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise tabloya bakıp 'Bu lig oynanmaz, muhtemelen ligler ertelenecek' dedi.

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Yasin Kol, Trabzonspor'un hazırlık maçının ardından gözaltına alındı.

Yasin Kol, Trabzonspor'un hazırlık maçının ardından gözaltına alındı.

Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, 1 Ekim 2026'da Trabzon'da gözaltına alındı. Kol, Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının çıkışında yakalandı; Trabzon'un Sürmene ilçesindeki köy evinde de arama yapıldığı bildirildi.

İki hakeme yönelik suçlamalar '7258 sayılı Kanun'a muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik suçuna iştirak' ve 'görevi kötüye kullanma' olarak sıralandı. Gözaltı kararı, ilk dalgada ele geçirilen dijital materyallerin ve MASAK kayıtlarının incelenmesinin ardından verildi.

Kol'un ilk ifadesinde söylediği şu sözler de basına yansıdı: 'Bahis oynamadım. Benden para isteyen birkaç kişiye, onları düşündüğüm için borç olarak para gönderdim.'

Soruşturmanın ilk dalgasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın ilk dalgasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosyada 'işkence', 'resmi belgede sahtecilik', 'güveni kötüye kullanma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' iddiaları yer alıyor.

İlk dalgada gözaltına alınan 7 şüpheli arasında Gündoğdu'nun yanı sıra Aktif Hakemler Derneği Başkanı, eski bir MHK Başkan Yardımcısı, eski bir MHK üyesi, görevdeki MHK üyeleri ve İstanbul hakem kurulu yetkilileri bulunuyor. Operasyonlar İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa olmak üzere 4 ilde yapıldı.

Dijital materyallerin yanı sıra MASAK ve HTS incelemeleri, şikâyetçi ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri de dosyanın dayanakları arasında gösteriliyor.

Deniz Ateş Bitnel: "Bu kadar hakem, gözlemci, MHK üyesi gözaltındayken bu lig oynanmaz."

Deniz Ateş Bitnel: "Bu kadar hakem, gözlemci, MHK üyesi gözaltındayken bu lig oynanmaz."

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, 2 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada soruşturmanın büyüyeceği görüşünü dile getirdi: 'Başka hakemlerin de gözaltına alınmasını bekliyorum. Bugün yeni gözaltıları olabilir.'

Bitnel'in devamı ise daha çarpıcıydı: 'Bu kadar hakem, gözlemci, MHK üyeleri gözaltındayken bu lig oynanmaz ve muhtemelen ligler ertelenecek.'

Bitnel'in sözleri kesin bir karar ya da resmî bir açıklama değil; liglerin ertelenip ertelenmeyeceğine dair TFF'den şimdilik bir duyuru gelmedi. Soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleyip genişlemeyeceği ise önümüzdeki saatlerde netleşecek.

Deniz Ateş Bitnel'in açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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