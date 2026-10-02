Eski Hakem Deniz Ateş Bitnel: "Yeni Hakem Gözaltıları Bekleniyor, Ligler Ertelenecek"
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Hakemler dosyası' soruşturması futbolun gündemini kilitledi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüphelinin ardından Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise tabloya bakıp 'Bu lig oynanmaz, muhtemelen ligler ertelenecek' dedi.
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Yasin Kol, Trabzonspor'un hazırlık maçının ardından gözaltına alındı.
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Soruşturmanın ilk dalgasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Deniz Ateş Bitnel: "Bu kadar hakem, gözlemci, MHK üyesi gözaltındayken bu lig oynanmaz."
Deniz Ateş Bitnel'in açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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