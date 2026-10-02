Eski Hakem Deniz Ateş Bitnel: "Yeni Hakem Gözaltıları Bekleniyor, Ligler Ertelenecek"

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosyada 'işkence', 'resmi belgede sahtecilik', 'güveni kötüye kullanma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' iddiaları yer alıyor.

İlk dalgada gözaltına alınan 7 şüpheli arasında Gündoğdu'nun yanı sıra Aktif Hakemler Derneği Başkanı, eski bir MHK Başkan Yardımcısı, eski bir MHK üyesi, görevdeki MHK üyeleri ve İstanbul hakem kurulu yetkilileri bulunuyor. Operasyonlar İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa olmak üzere 4 ilde yapıldı.

Dijital materyallerin yanı sıra MASAK ve HTS incelemeleri, şikâyetçi ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri de dosyanın dayanakları arasında gösteriliyor.