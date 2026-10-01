Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı: Sigaranın Paketine 20 Lira, Cipse Yüzde 20 Fon Geliyor
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Sağlık Bakanlığı, sigara, şekerli içecek ve sağlıksız atıştırmalıklardan yapılacak kesintilerle beslenecek yeni bir fon için düğmeye bastı. 'Sağlıklı Hayata Katkı Fonu' adı verilen düzenlemeye göre her sigara paketinden 20 lira fona aktarılacak. 25 maddelik kanun teklifinin ekim ya da kasım ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.
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Her paket sigaradan 20 lira, açık tütünün kilosundan 100 lira kesilecek.
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Şekerli içeceklere 100 mililitre başına 5 liraya kadar, cips ve atıştırmalıklara yüzde 20 kesinti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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