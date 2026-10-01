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Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı: Sigaranın Paketine 20 Lira, Cipse Yüzde 20 Fon Geliyor

Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı: Sigaranın Paketine 20 Lira, Cipse Yüzde 20 Fon Geliyor

Zam vergi Sağlık Bakanlığı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 12:16
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Sağlık Bakanlığı, sigara, şekerli içecek ve sağlıksız atıştırmalıklardan yapılacak kesintilerle beslenecek yeni bir fon için düğmeye bastı. 'Sağlıklı Hayata Katkı Fonu' adı verilen düzenlemeye göre her sigara paketinden 20 lira fona aktarılacak. 25 maddelik kanun teklifinin ekim ya da kasım ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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Her paket sigaradan 20 lira, açık tütünün kilosundan 100 lira kesilecek.

Her paket sigaradan 20 lira, açık tütünün kilosundan 100 lira kesilecek.

Bakanlığın hazırladığı taslağa göre paketlenmiş tütün mamullerinin her bir paketinden 20 lira fon payı alınacak. Sarmalık olarak satılan açık tütünde ise kesinti kilogram başına 100 lira olarak uygulanacak.

Rakamların büyüklüğü dikkat çekiyor. Türkiye'de yılda ortalama 5,5 milyar paket sigara tüketiliyor. Bu tüketim üzerinden yapılan hesaplamaya göre yalnızca tütün kaleminden fona her yıl yaklaşık 110 milyar lira kaynak aktarılacak.

Düzenlemenin ana hedefi, sağlığa zarar veren ürünlerden elde edilen gelirin doğrudan halk sağlığı projelerine yönlendirilmesi. Böylece sigara ve sağlıksız gıdaların yol açtığı hastalıkların tedavi yükü, bu ürünlerden alınan payla finanse edilecek.

Fon düzenlemesi, sigarayla mücadelede son haftalarda gündeme gelen adımların devamı niteliğinde. Kısa süre önce 2015'ten sonra doğanlara ömür boyu sigara satışını yasaklamayı öngören teklifin Meclis'e geleceği konuşulmuştu. Sağlıklı Hayata Katkı Fonu ise meseleye bu kez finansman tarafından yaklaşıyor ve tütünün yarattığı sağlık faturasını doğrudan sigara paketine yansıtıyor.

Şekerli içeceklere 100 mililitre başına 5 liraya kadar, cips ve atıştırmalıklara yüzde 20 kesinti.

Şekerli içeceklere 100 mililitre başına 5 liraya kadar, cips ve atıştırmalıklara yüzde 20 kesinti.

Yeni fon yalnızca tiryakileri ilgilendirmiyor. Şekerli içeceklerden, içerdikleri şeker miktarına göre 100 mililitre başına 5 liraya kadar kesinti yapılacak. Cips ve benzeri atıştırmalıklar ile sağlıksız olarak sınıflandırılan gıdalarda ise perakende satış fiyatının yüzde 20'si fona gidecek.

Toplanan paranın nereye harcanacağı da taslakta tek tek sıralandı. Fon; okullardaki beslenme programları, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, diş sağlığı taramaları ve spor yatırımları için kullanılacak. Sigara bırakma poliklinikleri ve nikotin tedavileri ile akciğer kanseri, KOAH gibi tütüne bağlı hastalıkların erken teşhis ve tedavisi de fondan pay alacak. Market rafındaki her paketten kesilen tutar, böylece okul kantininden hastane koridoruna kadar geniş bir alanda karşılık bulacak.

Teklifin, AK Parti grubunda yapılacak teknik incelemenin ardından ekim ya da kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Düzenleme yasalaşırsa sigara, kola ve cips gibi ürünlerin fiyatlarında yeni bir dönem başlayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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