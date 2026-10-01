Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı: Sigaranın Paketine 20 Lira, Cipse Yüzde 20 Fon Geliyor

Bakanlığın hazırladığı taslağa göre paketlenmiş tütün mamullerinin her bir paketinden 20 lira fon payı alınacak. Sarmalık olarak satılan açık tütünde ise kesinti kilogram başına 100 lira olarak uygulanacak.

Rakamların büyüklüğü dikkat çekiyor. Türkiye'de yılda ortalama 5,5 milyar paket sigara tüketiliyor. Bu tüketim üzerinden yapılan hesaplamaya göre yalnızca tütün kaleminden fona her yıl yaklaşık 110 milyar lira kaynak aktarılacak.

Düzenlemenin ana hedefi, sağlığa zarar veren ürünlerden elde edilen gelirin doğrudan halk sağlığı projelerine yönlendirilmesi. Böylece sigara ve sağlıksız gıdaların yol açtığı hastalıkların tedavi yükü, bu ürünlerden alınan payla finanse edilecek.

Fon düzenlemesi, sigarayla mücadelede son haftalarda gündeme gelen adımların devamı niteliğinde. Kısa süre önce 2015'ten sonra doğanlara ömür boyu sigara satışını yasaklamayı öngören teklifin Meclis'e geleceği konuşulmuştu. Sağlıklı Hayata Katkı Fonu ise meseleye bu kez finansman tarafından yaklaşıyor ve tütünün yarattığı sağlık faturasını doğrudan sigara paketine yansıtıyor.