article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sarma Sigara Kağıtlarına Yeni Düzenleme: Tüm Paketler Baştan Sona Değişecek

Sarma Sigara Kağıtlarına Yeni Düzenleme: Tüm Paketler Baştan Sona Değişecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 11:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sarmalık tütünde kullanılan yaprak sigara kağıtlarının içeriğine ve ambalajına yeni bir standart getirildi. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun kararıyla piyasadaki tüm paketler, renginden malzemesine kadar baştan sona değişecek. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından üreticilere geçiş için belirli bir takvim tanındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paketlerde artık logo, desen ya da görsel süsleme yer almayacak, hepsi tek tip Pantone 448 C mat renkte üretilecek.

Paketlerde artık logo, desen ya da görsel süsleme yer almayacak, hepsi tek tip Pantone 448 C mat renkte üretilecek.

Yeni düzenlemeyle yaprak sigara kağıdı üretiminde aroma verici, şeker ve tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklandı. Paketler artık dikdörtgen prizma şeklinde kağıt veya kartondan üretilecek; üzerinde marka logosu, desen ya da herhangi bir görsel süsleme bulunmayacak. Tüm paketlerin rengi, sektörde düz paket uygulamasının simgesi haline gelen Pantone 448 C mat tonuyla standartlaştırılacak.

Paketlerde 'Tütün içmek öldürür-hemen bırakın' uyarısı ile ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı bilgisi zorunlu hale geldi. Üreticilere geçiş için tanınan takvime göre uyum belgelerinin güncellenmesi için son başvuru tarihi 30 Ekim; güncellenmeyen belgeler 20 Şubat 2027'de iptal edilecek. Kurallara uymayan ürünlerin raflardan tamamen çekilmesi için ise 20 Ağustos 2027'ye kadar süre tanındı; sektörün bu geçişe ne kadar hazır olduğu önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın