Sarma Sigara Kağıtlarına Yeni Düzenleme: Tüm Paketler Baştan Sona Değişecek
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Sarmalık tütünde kullanılan yaprak sigara kağıtlarının içeriğine ve ambalajına yeni bir standart getirildi. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun kararıyla piyasadaki tüm paketler, renginden malzemesine kadar baştan sona değişecek. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından üreticilere geçiş için belirli bir takvim tanındı.
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Paketlerde artık logo, desen ya da görsel süsleme yer almayacak, hepsi tek tip Pantone 448 C mat renkte üretilecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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