Sarma Sigara Kağıtlarına Yeni Düzenleme: Tüm Paketler Baştan Sona Değişecek

Yeni düzenlemeyle yaprak sigara kağıdı üretiminde aroma verici, şeker ve tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklandı. Paketler artık dikdörtgen prizma şeklinde kağıt veya kartondan üretilecek; üzerinde marka logosu, desen ya da herhangi bir görsel süsleme bulunmayacak. Tüm paketlerin rengi, sektörde düz paket uygulamasının simgesi haline gelen Pantone 448 C mat tonuyla standartlaştırılacak.

Paketlerde 'Tütün içmek öldürür-hemen bırakın' uyarısı ile ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı bilgisi zorunlu hale geldi. Üreticilere geçiş için tanınan takvime göre uyum belgelerinin güncellenmesi için son başvuru tarihi 30 Ekim; güncellenmeyen belgeler 20 Şubat 2027'de iptal edilecek. Kurallara uymayan ürünlerin raflardan tamamen çekilmesi için ise 20 Ağustos 2027'ye kadar süre tanındı; sektörün bu geçişe ne kadar hazır olduğu önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.