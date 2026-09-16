Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren Mor Cepken'le New York'ta Podyuma Çıktı: "Kadının Sessiz Sözü..."

Etkinliğin arkasındaki isim Amanda Nguyen'in hikayesi de en az podyumdaki kıyafetler kadar dikkat çekici. Harvard'da öğrenciyken 2013'te saldırıya uğrayan Nguyen, sonrasında cinsel istismar mağdurlarının haklarını korumak için hukuk mücadelesi başlattı. 2014'te Rise'ı kuran Nguyen, Sexual Assault Survivors' Bill of Rights'ın hazırlanması ve Kongre'den geçirilmesi sürecinde öncü bir rol üstlendi. Yasa, 7 Ekim 2016'da yürürlüğe girdi.

Nguyen'in kurduğu Rise, yıllar içinde bu mücadeleyi farklı alanlara taşıdı. “What Were You Wearing? – Ne Giyiyordun?” çalışması da mağduru suçlayan bakış açısına karşı, kıyafetlerin yaşanan şiddetle hiçbir ilgisi olmadığını anlatmayı amaçlıyor. Rise'ın daha önce New York Moda Haftası kapsamında düzenlediği Survivor Fashion Show'larda da benzer bir mesaj öne çıktı.

Bu kez podyumda yürüyen isimlerden biri de Türkiye'den dünyaya uzanan çalışmalarıyla tanınan bilim insanı Canan Dağdeviren oldu.