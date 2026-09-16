Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren Mor Cepken'le New York'ta Podyuma Çıktı: "Kadının Sessiz Sözü..."
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Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, New York Moda Haftası'nın en anlamlı podyumlarından birinde yürüdü. Astronot ve Nobel Barış Ödülü adayı Amanda Nguyen'in kurduğu Rise'ın New York Borsası'ndaki 'What Were You Wearing? — Ne Giyiyordun?' defilesinde omuzlarında yüzyıllara uzanan bir hikaye taşıdı: 'Mor Cepken'.
İşte o gecenin ve asırlık geleneğin hikayesi!
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New York Borsası'nda Tarihi Podyum: "What Were You Wearing?"
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Mor Cepken'in Hikayesi: Yüzyıllardır Süren Sessiz Direniş Podyumda!
“Mor Cepken, gerektiğinde kadının sessiz sözüne dönüşür.”
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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