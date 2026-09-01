Dünyanın En Büyük Yolcu Uçağının İlk Türk Kadın Kaptanı: Gökçe Kübra’nın Hikayesi

2013’te THY’nin pilot adayı programına kabul edilen Gökçe Kübra, eğitim için Amerika’ya gitti. İlk uçuşunu dört kişilik küçük bir Piper PA-28 ile yaptı. Yıllar sonra ise yüzlerce yolcu taşıyan dev bir A380’in kokpitinde oturacağını o günlerde hayal etmek bile zordu.

2015’te Airbus A320 ile ilk jet uçuşunu gerçekleştirdi. 2019’da ise kariyerini Dubai merkezli Emirates’te sürdürmeye başladı ve A380 filosunda uçmaya devam etti. Sağ koltukta binlerce saatlik uçuş deneyiminin ardından kaptanlık için gereken zorlu eğitim ve değerlendirmeleri tamamladı.

Kaptan Koltuğuna Giden Son Adım

Şubat 2025’te beklediği an geldi ve Gökçe Kübra Turan Yıldırım, Airbus A380’in kaptan pilotu oldu. Böylece dünyanın en büyük yolcu uçaklarından birini yöneten ilk Türk kadın pilot ünvanını aldı.

A380’i uçurmak ise yalnızca dev bir uçağın kumandasını ele almak anlamına gelmiyor. Yüzlerce yolcu ve onlarca mürettebatın sorumluluğunu taşımak, özellikle beklenmedik durumlarda saniyeler içinde doğru karar verebilmeyi gerektiriyor.