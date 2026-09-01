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Dünyanın En Büyük Yolcu Uçağının İlk Türk Kadın Kaptanı: Gökçe Kübra’nın Hikayesi

Dünyanın En Büyük Yolcu Uçağının İlk Türk Kadın Kaptanı: Gökçe Kübra’nın Hikayesi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 09:02
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Bir zamanlar uluslararası bir danışmanlık şirketinde çalışan Gökçe Kübra Turan Yıldırım, bugün dünyanın en büyük yolcu uçaklarından Airbus A380’in kaptan koltuğunda oturuyor. Üstelik bu koltuğa oturan ilk Türk kadın pilot olarak tarihe geçti.

Peki aslen Yozgat Yerköylü olan, Bilkent Üniversitesi mezunu bir elektrik-elektronik mühendisi, nasıl oldu da parlak bir plaza kariyerini bırakıp bir uçağın dümenine geçti?

İşte detaylar.

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Uçaklara Olan Merakı Her Şeyi Değiştirdi

Uçaklara Olan Merakı Her Şeyi Değiştirdi

Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Gökçe Kübra, mezuniyetinin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisansa başladı ve aynı dönemde Accenture’da analist olarak çalıştı. Dışarıdan bakıldığında oldukça parlak bir kariyerin içindeydi.

Fakat üniversitenin üçüncü sınıfında THY Teknik’te yaptığı staj, onun için bambaşka bir kapı açtı. Uçakların karmaşık sistemleri ve havacılığın kendine özgü dünyası, mühendislik bilgisini kokpite taşımak istemesine neden oldu. Sonunda yüksek lisans ve plaza kariyerinin sunduğu güvenli rotayı bırakıp pilot olmaya karar verdi.

Dört Kişilik Uçaktan A380’e Uzanan Kariyer Yolculuğu

Dört Kişilik Uçaktan A380’e Uzanan Kariyer Yolculuğu

2013’te THY’nin pilot adayı programına kabul edilen Gökçe Kübra, eğitim için Amerika’ya gitti. İlk uçuşunu dört kişilik küçük bir Piper PA-28 ile yaptı. Yıllar sonra ise yüzlerce yolcu taşıyan dev bir A380’in kokpitinde oturacağını o günlerde hayal etmek bile zordu.

2015’te Airbus A320 ile ilk jet uçuşunu gerçekleştirdi. 2019’da ise kariyerini Dubai merkezli Emirates’te sürdürmeye başladı ve A380 filosunda uçmaya devam etti. Sağ koltukta binlerce saatlik uçuş deneyiminin ardından kaptanlık için gereken zorlu eğitim ve değerlendirmeleri tamamladı.

Kaptan Koltuğuna Giden Son Adım

Şubat 2025’te beklediği an geldi ve Gökçe Kübra Turan Yıldırım, Airbus A380’in kaptan pilotu oldu. Böylece dünyanın en büyük yolcu uçaklarından birini yöneten ilk Türk kadın pilot ünvanını aldı.

A380’i uçurmak ise yalnızca dev bir uçağın kumandasını ele almak anlamına gelmiyor. Yüzlerce yolcu ve onlarca mürettebatın sorumluluğunu taşımak, özellikle beklenmedik durumlarda saniyeler içinde doğru karar verebilmeyi gerektiriyor.

Gökyüzünde Her Şey Her Zaman Planlandığı Gibi Gitmiyor

Gökyüzünde Her Şey Her Zaman Planlandığı Gibi Gitmiyor

Gökçe Kübra’nın yaşadığı uçuşlardan biri, kaptanlığın ne anlama geldiğini gösteren çarpıcı örneklerden biri. Washington’a giden bir uçuş sırasında bir yolcunun rahatsızlanması üzerine rotayı değiştirme ve Kopenhag’a acil iniş yapma kararı aldı.

Böyle bir durumda yakıt yeniden hesaplanıyor, kabin ekibi organize ediliyor ve yüzlerce yolcunun güvenliği aynı anda düşünülüyor. Yani kokpitin kapısı kapandığında iş yalnızca uçağı uçurmaktan çıkıyor; karar vermek ve sorumluluk almak da kaptanın görevi haline geliyor.

Yozgat’tan Dünyanın Dört Bir Yanına

Aslen Yozgat Yerköylü olan Gökçe Kübra, bugün uzun menzilli uçuşlarla dünyanın farklı noktalarına gidiyor. Londra, Paris, Los Angeles ve San Francisco gibi rotalarda uçarken, uzun uçuşların ardından dinlenmeye zaman ayırıyor.

Gökçe Kübra Turan Yıldırım’ın genç kadınlara verdiği mesaj da bu hikayenin özünü taşıyor: Hayaller ne kadar büyük görünürse görünsün, onların peşinden gitmekten korkmayın.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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