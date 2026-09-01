Dünyanın En Büyük Yolcu Uçağının İlk Türk Kadın Kaptanı: Gökçe Kübra’nın Hikayesi
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Bir zamanlar uluslararası bir danışmanlık şirketinde çalışan Gökçe Kübra Turan Yıldırım, bugün dünyanın en büyük yolcu uçaklarından Airbus A380’in kaptan koltuğunda oturuyor. Üstelik bu koltuğa oturan ilk Türk kadın pilot olarak tarihe geçti.
Peki aslen Yozgat Yerköylü olan, Bilkent Üniversitesi mezunu bir elektrik-elektronik mühendisi, nasıl oldu da parlak bir plaza kariyerini bırakıp bir uçağın dümenine geçti?
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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