Emekli Maaşını Yükseltmek İsteyenler Dikkat: SGK Uzmanı İsa Karakaş Yapılan Hatayı Açıkladı

SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre yüksek emekli maaşının sırrı, prim gün sayısından çok her ay SGK'ya bildirilen Prime Esas Kazanç (PEK) tutarında saklı. Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun'la Aylık Bağlama Oranı'nın düşürülmesi, kazancın alt sınırdan bildirilmesini daha da riskli hale getirdi. SGK'ya bildirilen kazanç alt sınırda kaldığı sürece, çalışıldıkça bağlanacak emekli aylığı da geriye doğru çekiliyor.

SGK matrahına yalnızca temel ücretin değil, işçiye ödenen tüm yan hakların da yansıtılması gerekiyor. Fazla çalışma ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil günü yevmiyeleri, ikramiye ve prim gibi prime tabi her ödeme bu kapsamda değerlendiriliyor. Karakaş, fazla mesai yapan, bayramlarda çalışan ya da yol parası ve ikramiye alan her çalışanın bu ödemelerin gerçeğe uygun biçimde bildirilmesini takip etmesi gerektiğini vurguluyor.