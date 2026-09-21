Emekli Maaşını Yükseltmek İsteyenler Dikkat: SGK Uzmanı İsa Karakaş Yapılan Hatayı Açıkladı
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Emekli aylığının yüksek bağlanmasında yalnızca prim gün sayısı değil, çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen kazanç tutarı da belirleyici bir rol oynuyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, asgari ücret ya da düşük matrah üzerinden yapılan bildirimlerin, gün sayısı arttıkça emekli aylığını yükseltmek yerine tam tersine düşürdüğünü yazdı. Fazla mesai, ikramiye ve prim gibi ödemelerin SGK'ya eksiksiz bildirilmemesi, milyonlarca çalışanı emeklilikte ciddi bir maaş kaybıyla karşı karşıya bırakabiliyor.
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SGK'ya bildirilen kazanç ne kadar düşükse emekli aylığı da o kadar düşük bağlanıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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