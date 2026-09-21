article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli Maaşını Yükseltmek İsteyenler Dikkat: SGK Uzmanı İsa Karakaş Yapılan Hatayı Açıkladı

Emekli Maaşını Yükseltmek İsteyenler Dikkat: SGK Uzmanı İsa Karakaş Yapılan Hatayı Açıkladı

Yargıtay SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 19:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Emekli aylığının yüksek bağlanmasında yalnızca prim gün sayısı değil, çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen kazanç tutarı da belirleyici bir rol oynuyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, asgari ücret ya da düşük matrah üzerinden yapılan bildirimlerin, gün sayısı arttıkça emekli aylığını yükseltmek yerine tam tersine düşürdüğünü yazdı. Fazla mesai, ikramiye ve prim gibi ödemelerin SGK'ya eksiksiz bildirilmemesi, milyonlarca çalışanı emeklilikte ciddi bir maaş kaybıyla karşı karşıya bırakabiliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SGK'ya bildirilen kazanç ne kadar düşükse emekli aylığı da o kadar düşük bağlanıyor.

SGK'ya bildirilen kazanç ne kadar düşükse emekli aylığı da o kadar düşük bağlanıyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre yüksek emekli maaşının sırrı, prim gün sayısından çok her ay SGK'ya bildirilen Prime Esas Kazanç (PEK) tutarında saklı. Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun'la Aylık Bağlama Oranı'nın düşürülmesi, kazancın alt sınırdan bildirilmesini daha da riskli hale getirdi. SGK'ya bildirilen kazanç alt sınırda kaldığı sürece, çalışıldıkça bağlanacak emekli aylığı da geriye doğru çekiliyor.

SGK matrahına yalnızca temel ücretin değil, işçiye ödenen tüm yan hakların da yansıtılması gerekiyor. Fazla çalışma ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil günü yevmiyeleri, ikramiye ve prim gibi prime tabi her ödeme bu kapsamda değerlendiriliyor. Karakaş, fazla mesai yapan, bayramlarda çalışan ya da yol parası ve ikramiye alan her çalışanın bu ödemelerin gerçeğe uygun biçimde bildirilmesini takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Bordro imzalarken dikkat! "Fazla çalışma alacağım saklıdır" şerhi düşülmeli.

Bordro imzalarken dikkat! "Fazla çalışma alacağım saklıdır" şerhi düşülmeli.

Türk iş hukukunda haftalık yasal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor; bu sınırı aşan her saat fazla mesai sayılıyor ve normal ücretin yüzde 50 fazlasıyla, yani 1,5 katıyla ödenmesi gerekiyor. Karakaş'ın yazısındaki örnekte, saatlik ücreti 500 lira olan ve haftada 3 saat fazla çalışan bir markette çalışanın fazla mesai ücreti saat başına 750 liraya, toplamda ise 3 bin 750 liraya ulaşıyor. Bu tutarın SGK'ya eksiksiz bildirilmesi, bağlanacak emekli aylığını doğrudan yukarı çekiyor.

Bordro imzalarken dikkatli olmak da bir o kadar önemli. Yargıtay içtihatlarına göre imzalı bordroda fazla çalışma ücreti ödendiği görünüyorsa, işçinin daha fazla çalıştığını sonradan ileri sürmesi mümkün olmuyor; aksini ancak yazılı bir belgeyle kanıtlamak gerekiyor. Karakaş, fazla mesai ücreti bordroya yansımayan çalışanlara ya bordroyu imzalamamalarını ya da 'fazla çalışma alacağım saklıdır' şerhini düşmelerini öneriyor. Hak kaybı yaşandığını düşünenler Alo 170 hattını arayarak ya da SGK ve Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine dilekçe vererek süreci başlatabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın