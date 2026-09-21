2026 KPSS İptal mi Olacak? 392 Aday İçin Verilen Kararın Ardından Dava Açıldı: KPSS'nin İptali İstendi

ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da 145 sınav merkezinde, 1 milyon 708 bin 329 adayla gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ne bağlantı yolunun tek şeride düşmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası, adayların sınav binalarına ulaşmasını zorlaştırdı; bunun üzerine kampüste sınav başlama saati 30 dakika ertelenerek 10.45'e çekildi.

ÖSYM'nin sınav sonrası yaptığı kamera incelemesinde, 150 salonun 22'sinde 392 adaya yönelik mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Kurum, 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla bu 392 aday için eş değer bir sınav yapılmasına karar verdiğini, 'fırsat eşitliğinin bozulmaması' amacıyla bu adımı attığını duyurdu.

Ancak Avukat Mustafa Tuncel'in başvurusu meseleyi mahkemeye taşıdı. Veryansın TV'nin canlı yayınına katılan Tuncel, ÖSYM'ye yaptığı başvurunun ardından davayı Ankara 24. İdare Mahkemesi'ne açtığını, talebin 392 kişiyle sınırlı kalmayıp 6 Eylül'deki sınavın Türkiye genelinde iptal edilmesi olduğunu söyledi.

Yaptığı açıklamada da aynı talebi tekrarlayan Tuncel'in dava dilekçesindeki iddiaları şöyle sıralanıyor:

- Sınavın ilan edilen saatten yaklaşık 30 dakika sonra başlatılması, bazı adayların soru kitapçıkları açıldıktan sonra salon dışına çıkmasına izin verilmesi,

- Cevapların adaylar arasında paylaşıldığı yönündeki iddialar ve 30 dakikalık erteleme kararının yazılı bir ÖSYM Yönetim Kurulu kararı olmaksızın sözlü şekilde uygulanmış olması.

- Tuncel'e göre bu tablo, sınava giren yaklaşık 1,7 milyon aday arasında fırsat eşitsizliğine yol açtı.

Davanın nasıl sonuçlanacağı Ankara 24. İdare Mahkemesi'nin vereceği karara bağlı; mahkeme talebi kabul ederse milyonlarca aday, sınava yeniden girmek zorunda kalabilir.