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2026 KPSS İptal mi Olacak? 392 Aday İçin Verilen Kararın Ardından Dava Açıldı: KPSS'nin İptali İstendi

2026 KPSS İptal mi Olacak? 392 Aday İçin Verilen Kararın Ardından Dava Açıldı: KPSS'nin İptali İstendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 19:14
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ÖSYM, 6 Eylül 2026'da yapılan 2026-KPSS Lisans sınavında Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde tespit ettiği usulsüzlükler nedeniyle 392 aday için eş değer sınav yapılmasına karar vermişti. Ancak bu karar adayları tatmin etmedi: Avukat Mustafa Tuncel, sınavın yalnızca bu 392 kişi için değil, Türkiye genelindeki tüm adaylar için iptal edilmesi talebiyle Ankara 24. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

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ÖSYM, 2026 KPSS'ya giren sadece 22 salondaki 392 adaya eş değer sınav hakkı tanımıştı.

ÖSYM, 2026 KPSS'ya giren sadece 22 salondaki 392 adaya eş değer sınav hakkı tanımıştı.

ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da 145 sınav merkezinde, 1 milyon 708 bin 329 adayla gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ne bağlantı yolunun tek şeride düşmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası, adayların sınav binalarına ulaşmasını zorlaştırdı; bunun üzerine kampüste sınav başlama saati 30 dakika ertelenerek 10.45'e çekildi. 

ÖSYM'nin sınav sonrası yaptığı kamera incelemesinde, 150 salonun 22'sinde 392 adaya yönelik mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Kurum, 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla bu 392 aday için eş değer bir sınav yapılmasına karar verdiğini, 'fırsat eşitliğinin bozulmaması' amacıyla bu adımı attığını duyurdu.

Ancak Avukat Mustafa Tuncel'in başvurusu meseleyi mahkemeye taşıdı. Veryansın TV'nin canlı yayınına katılan Tuncel, ÖSYM'ye yaptığı başvurunun ardından davayı Ankara 24. İdare Mahkemesi'ne açtığını, talebin 392 kişiyle sınırlı kalmayıp 6 Eylül'deki sınavın Türkiye genelinde iptal edilmesi olduğunu söyledi. 

Yaptığı açıklamada da aynı talebi tekrarlayan Tuncel'in dava dilekçesindeki iddiaları şöyle sıralanıyor:

- Sınavın ilan edilen saatten yaklaşık 30 dakika sonra başlatılması, bazı adayların soru kitapçıkları açıldıktan sonra salon dışına çıkmasına izin verilmesi,

- Cevapların adaylar arasında paylaşıldığı yönündeki iddialar ve 30 dakikalık erteleme kararının yazılı bir ÖSYM Yönetim Kurulu kararı olmaksızın sözlü şekilde uygulanmış olması.

- Tuncel'e göre bu tablo, sınava giren yaklaşık 1,7 milyon aday arasında fırsat eşitsizliğine yol açtı.

Davanın nasıl sonuçlanacağı Ankara 24. İdare Mahkemesi'nin vereceği karara bağlı; mahkeme talebi kabul ederse milyonlarca aday, sınava yeniden girmek zorunda kalabilir.

Açılan dava hakkında Avukat İbrahim Mustafa Tuncel'in yaptığı açıklama şu şekilde:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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