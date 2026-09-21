2026 KPSS İptal mi Olacak? 392 Aday İçin Verilen Kararın Ardından Dava Açıldı: KPSS'nin İptali İstendi
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ÖSYM, 6 Eylül 2026'da yapılan 2026-KPSS Lisans sınavında Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde tespit ettiği usulsüzlükler nedeniyle 392 aday için eş değer sınav yapılmasına karar vermişti. Ancak bu karar adayları tatmin etmedi: Avukat Mustafa Tuncel, sınavın yalnızca bu 392 kişi için değil, Türkiye genelindeki tüm adaylar için iptal edilmesi talebiyle Ankara 24. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.
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ÖSYM, 2026 KPSS'ya giren sadece 22 salondaki 392 adaya eş değer sınav hakkı tanımıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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