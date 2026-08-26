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ÖSYM Sınav Sonuçlarını Hesaplarken Hata Yaptı: AGS Sonuçları Yeniden Hesaplanacak

ÖSYM Sınav Sonuçlarını Hesaplarken Hata Yaptı: AGS Sonuçları Yeniden Hesaplanacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 13:14 Son Güncelleme: 26.08.2026 - 13:26
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Milli Eğitim Akademisi projesi için ÖSYM tarafından yapılan Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) hesaplamasında hata yapıldı. ÖYSM sonuçların yeniden hesaplanarak duyurulacağını açıkladı.

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2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) puan hesaplama aşamasında, AGS Testindeki 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiğini açıkladı.

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) puan hesaplama aşamasında, AGS Testindeki 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiğini açıkladı.

Puanların 2026 yılı ağırlıklarına göre güncelleneceği ve sonuç belgelerinin gün içinde adayların erişimine açılacağı bildirildi.

ÖSYM’nin açıklaması şu şekilde:

“26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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