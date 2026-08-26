ÖSYM Sınav Sonuçlarını Hesaplarken Hata Yaptı: AGS Sonuçları Yeniden Hesaplanacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Milli Eğitim Akademisi projesi için ÖSYM tarafından yapılan Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) hesaplamasında hata yapıldı. ÖYSM sonuçların yeniden hesaplanarak duyurulacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) puan hesaplama aşamasında, AGS Testindeki 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın