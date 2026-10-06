Yeni Şafak Yazarı Serdar Tuncer: “Fon Vurgununda Enselenen Kim Varsa Defolup Gitsin Aramızdan!”

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Serdar Tuncer’in bugün köşesinde yazdığı ve 'Siz kazanacaksınız diye bizim davamız kaybetmeye mecbur mu?' başlıklı yazısında kullandığı ifadeler sosyal medyada çok konuşuldu. Tuncer köşesinde fon skandalı hakkında yazdığı yazıda “Fon vurgununda enselenen yahut henüz fark edilmeyen ya da enselenmenin önünü sağlam kapattığı için yakalanmayacağını düşünen, yahut benzer bir durumda bu işe tevessül edebilecek olan kim varsa defolup gitsin aramızdan! Kazanmayı hayal ettikleri parayı biz kendi aramızda toplayıp onlara veririz. Yeter ki derdimize, davamıza, umudumuza daha fazla kaybettirmesinler!” İfadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak