Yeni Şafak Yazarı Serdar Tuncer: “Fon Vurgununda Enselenen Kim Varsa Defolup Gitsin Aramızdan!”
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Yeni Şafak Gazetesi yazarı Serdar Tuncer’in bugün köşesinde yazdığı ve 'Siz kazanacaksınız diye bizim davamız kaybetmeye mecbur mu?' başlıklı yazısında kullandığı ifadeler sosyal medyada çok konuşuldu. Tuncer köşesinde fon skandalı hakkında yazdığı yazıda “Fon vurgununda enselenen yahut henüz fark edilmeyen ya da enselenmenin önünü sağlam kapattığı için yakalanmayacağını düşünen, yahut benzer bir durumda bu işe tevessül edebilecek olan kim varsa defolup gitsin aramızdan! Kazanmayı hayal ettikleri parayı biz kendi aramızda toplayıp onlara veririz. Yeter ki derdimize, davamıza, umudumuza daha fazla kaybettirmesinler!” İfadelerini kullandı.
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Fon skandalındaki soruşturma devam ederken Yeni Şafak yazarı Serdar Tuncer’den ilgi çeken bir köşe yazısı geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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