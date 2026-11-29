Standartta ev tipi buzdolabı, gıda saklamak için tasarlanmış, soğutma kaynağı olan ve sıfır derecenin üzerinde çalışan dolap olarak tanımlandı. Açma özelliğine, en az 20 santimetre ölçüsü ve yaklaşık 57 litre hacmi olan bütün iç bölmelerden ulaşılabilmesi gerekti. Kapsama 30 Ekim 1958'den sonra üretilen ve ticarete sunulan buzdolapları girdi.

Kapak, içeriden kilit kenarına dik yönde uygulanan yaklaşık 67 newton ya da daha az bir kuvvetle açılabilmeliydi. Alternatif olarak kapı koluna benzeyen bir topuz, 0,57 newton metreden az bir döndürme kuvvetiyle çevrildiğinde kapağı açabiliyordu.

Düzenek 300.000 kez açılıp kapatıldıktan sonra da çalışmak zorundaydı. Dökülen yiyecekler ve içecekler, temizlik, buz çözme ve yoğuşma da işleyişini bozmamalıydı. Düzenek, buzdolabı çalışırken de kapalıyken de görev yapmalıydı.