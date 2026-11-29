Buzdolabı Kapaklarının Mıknatıslı Olmasının Sebebi
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ABD'de 1956 yılında kabul edilen Buzdolabı Güvenliği Yasası, ev tipi buzdolaplarının kapağının içeriden açılabilmesini zorunlu kıldı. Yasa, kapağı içeriden açmayı sağlayan bir düzenek taşımayan buzdolaplarının eyaletler arası ticarette satışını yasakladı. Düzeneğin ölçütlerini belirleme görevi sonradan Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na geçti. Standart, 30 Ekim 1958'den sonra üretilen buzdolaplarını kapsadı.
Yasa, ev tipi buzdolaplarının kapağının içeriden açılabilmesini zorunlu kıldı.
Standart, kapağın içeriden yaklaşık 67 newtonluk bir kuvvetle açılabilmesini şart koştu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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