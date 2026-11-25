Standarttan önce tasarımcılar tamponu giderek içeri çekiyor ve ön yüzün bir parçası haline getiriyordu. General Motors'un tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Wayne Cherry, çarpışma şartının bu gelişimi yaklaşık yirmi yıl geriye götürdüğünü söylüyor. Yine de kurallar esnek malzemelerin gelişmesini hızlandırdı ve bu malzemeler sonradan tamponun gövdeye çok daha iyi yerleşmesini sağladı.

Standart 1983'te yumuşatıldı. Ön tarafta saatte yaklaşık 4 kilometre, köşelerde ise saatte yaklaşık 2,4 kilometre hız esas alınmaya başlandı ve araçlara eklenen ağırlık da azaldı.