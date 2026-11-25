Eski Arabalardaki Çıkıntılı Tamponlar Neden Artık Yok?
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Eski arabalarda ön ve arkada dışarı doğru çıkan kalın tamponlar vardı, bugün ise tamponu çoğu zaman fark etmiyoruz. Değişimin arkasında 1973 model yılında yürürlüğe giren bir güvenlik standardı ve onun tasarım dünyasında yarattığı etki yatıyor. Üreticiler önce ağır tamponlarla uğraştı, sonra esnek malzemelerle yeni bir yol buldu. Günümüzde tampon, plastik kaplamanın altında köpük ve metal kirişten oluşan bir sisteme dönüşmüş durumda.
1973 model yılından itibaren bir yasa otomobil tamponlarını kökten değiştirdi.
Ağır tamponlar tasarımcıların işini zorlaştırdı ama esnek malzemelerin gelişmesini hızlandırdı.
Günümüzün tamponları plastik kaplamanın altında köpük ve metal kirişten oluşuyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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