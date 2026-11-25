22.00 ile 23.00 Arasında Uyuyan Herkesi Çok Yakından İlgilendiriyor
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Katılımcıların uyku saatleri bileklerine takılan cihazlarla bir hafta boyunca ölçüldü.
Gece yarısından sonra uyuyanlarda risk yüzde 25 daha yüksek çıktı.
Araştırmacılar sonucun bir neden-sonuç ilişkisi göstermediğini vurguluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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