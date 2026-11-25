Çalışmanın yazarlarından Exeter Üniversitesi'nden David Plans, vücudun sirkadiyen ritim denen 24 saatlik bir iç saati olduğunu hatırlattı. Plans, erken ya da geç yatmanın bu biyolojik saati bozma ihtimalinin daha yüksek olabileceğini söyledi.

En riskli zaman dilimi gece yarısından sonrası oldu. Plans'a göre bunun nedeni, geç uyuyanların biyolojik saati yeniden ayarlayan sabah ışığını görme ihtimalinin azalması olabilir. Sonuçlar başka çalışmalarla doğrulanırsa uyku saati, kalp hastalığı riskini azaltmak için düşük maliyetli bir hedef hâline gelebilir.