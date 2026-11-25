Adana Kebabı Kaç Gram Olmalı? Tescil Belgesindeki Ölçüleriyle 7 Bölgeden 15 Yöresel Yemek
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Kebapçıda bir buçuk Adana söylediğinizde tabağa 180 gram et gelmesi gerekiyor. Bu ölçü, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndaki tescil belgesinde yazıyor. Yedi bölgeden 15 coğrafi işaretli yemeğin belgesini açıp okuduk.
1. Adana Kebabı'nın şişine 120 gram et saplanıyor, bir buçuk porsiyonda bu 180 grama çıkıyor.
2. Kayseri Mantısı'nın hamuru, kenarı 15-16 milimetrelik karelere kesiliyor.
3. Antep Beyranı'nın eti ve ilikli kemikleri kısık ateşte 10-12 saat pişiyor.
4. Oltu Cağ Kebabı odun ateşinde, şiş yatay dururken pişiyor.
5. Antalya Piyazı salata sayılmıyor, ana yemek olarak yeniyor.
6. Rize Muhlaması'na peynir girdikten sonra kaşık bir daha karıştırmıyor.
7. Susurluk Tostu kaşar peyniriyle yapılmıyor.
8. Bitlis Büryan Kebabı 2,2 metre derinliğindeki tandırda, çengele asılı pişiyor.
9. Konya Etliekmek'in boyu 85-90 santimi buluyor.
10. Akçaabat Köftesi'nde soğan da baharat da yok.
11. Milas Tepsi Böreği'nin otları pazarda “böreklik ot” diye karışık satılıyor.
12. Siirt Perde Pilavı, bu listenin en eski tescilli yemeği.
13. Eskişehir Çiğböreği çatal bıçakla yenmiyor.
14. Tekirdağ Köftesi'nin tanesi 15 gram, bir porsiyonu 10 köfte.
15. Çine Köftesi mangalda yalnızca 2-2,5 dakika kalıyor.
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