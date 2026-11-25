Adana Ticaret Odası'nın tescil ettirdiği kebap, sicilde 65 numarada kayıtlı ve tescil tarihi 8 Şubat 2005. Belgeye göre et, yaylada yetişmiş en az bir yaşındaki erkek koyundan geliyor ve zırh denen iki elle tutulan bıçakla kıyılıyor. İçine kuyruk yağı, tuz ve kırmızı biberden başka bir şey girmiyor. Salça da karabiber de yasak, ocağın başında vantilatör çalıştırmak da.