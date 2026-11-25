Boeing'in uçuş operasyonları mühendisi Dave Anderson'ın hesabı, bu sürtünmenin bedelini gösteriyor. Bir Boeing 737'de toplam hava direncinin yalnızca yüzde 1 artması, uçak başına yılda yaklaşık 56 bin 700 litre fazladan yakıt yakılması anlamına geliyor. Bu da yılda yaklaşık 23 bin dolarlık ek masraf demek.

Uçak dış temizliği için robot üreten Dino Robotics'in CEO'su Jo Alex Tanem, tasarrufun tam olarak ölçülmesinin zor olduğunu kabul ediyor. Yine de yeni yıkanmış bir uçağın yaklaşık yüzde 0,5 yakıt tasarrufu sağladığını, bunun da yaklaşık yarım ton jet yakıtına denk geldiğini söylüyor.