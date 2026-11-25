Uçaklar Neden Sık Sık Yıkanıyor?
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Gövdede kalan kir, uçağın havada daha fazla sürtünmeyle karşılaşmasına yol açıyor.
Düzenli yıkanan uçaklar korozyona karşı daha dayanıklı oluyor.
Bazı uçaklar dev otomatik yıkama sistemlerinde yarım saatte temizlenebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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