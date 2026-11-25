Dondurucudan çıkan lahana birkaç saat oda sıcaklığında bekletiliyor. Çözülen yapraklar yumuşak ve esnek olduğu için ayrılırken ya da sarılırken çatlamıyor, kırılmıyor.

Yöntem biraz daha fazla zaman alsa da tencere başında beklemeyi ortadan kaldırıyor. Haşlarken evi saran lahana kokusu da oluşmuyor.