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Yaprak Sarmasının Dağılmadan Pişmesini Sağlayan Yağlı Kağıt Detayı

Yaprak Sarmasının Dağılmadan Pişmesini Sağlayan Yağlı Kağıt Detayı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 14:48
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Yaprak sarmanın pişerken açılması ya da üst sıraların kuruması mutfakta sık yaşanan sorunlardan. Tencereye dizilen sarmaların üzerine konan bir tabak ve fırında kullanılan yağlı kağıt, bu sorunların önüne geçiyor. 

Gelin birlikte bakalım.

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Sarmalar tencereye aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilmeli.

Sarmalar tencereye aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilmeli.

Sıkışık dizilen sarmalar pişerken yer değiştirmiyor ve dağılmıyor. Yaprakları sararken de içini fazla doldurmamak gerekiyor; pirinç piştikçe şişeceği için sarmanın içinde biraz yer kalmalı.

Tencerenin içine ters çevrilmiş bir tabak konuyor.

Tencerenin içine ters çevrilmiş bir tabak konuyor.

Su, limon suyu ve zeytinyağı eklendikten sonra sarmaların üzerine ters çevrilmiş bir tabak, tabağın üzerine de ağır bir şey yerleştiriliyor. Bu ağırlık, sarmaların pişerken açılmasını ve suyun üstüne çıkmasını engelliyor.

Sarmalar suyun büyük kısmını çektiğinde tabak kaldırılabiliyor. Pişen sarmaları servis etmeden önce 20-30 dakika dinlendirmek, kalan suyu çekmelerini ve lezzetlerinin oturmasını sağlıyor.

Fırında pişirilecekse yağlı kağıt devreye giriyor.

Fırında pişirilecekse yağlı kağıt devreye giriyor.

Fırın kabına iki kat halinde dizilen sarmaların üzerine artan yapraklar serilirse üst kısım kurumuyor ve kararmıyor. Kap önce yağlı kağıtla, ardından folyoyla örtülüp fırına veriliyor.

Piştikten sonra folyo alınıyor ama yağlı kağıt, sarmalar tamamen soğuyana kadar üzerinde bırakılıyor. Böylece üst sıraların kuruması önleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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