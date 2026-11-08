Fırına Yağlı Kağıt Koyarken İki Kez Düşünün
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Pişirme kağıdı fırında en fazla yaklaşık 218 dereceye kadar kullanılabiliyor.
Kağıdın açık aleve ve fırının yan duvarlarına değmemesi gerekiyor.
Airfryer'ı pişirme kağıdıyla birlikte önceden ısıtmak yangına yol açabilir.
Çıtır sonuç için kağıda delik açmak ya da onu sepetten küçük kesmek gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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