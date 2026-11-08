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Yaşam
Fırına Yağlı Kağıt Koyarken İki Kez Düşünün

Fırına Yağlı Kağıt Koyarken İki Kez Düşünün

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 08:58
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Tepsi kirlenmesin diye fırında sıkça kullanılan yağlı kağıt, yani pişirme kağıdı, her sıcaklığa dayanıklı değil. Yanlış kullanıldığında fırında ve airfryer'da yangın riski oluşturabiliyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

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Pişirme kağıdı fırında en fazla yaklaşık 218 dereceye kadar kullanılabiliyor.

Pişirme kağıdı fırında en fazla yaklaşık 218 dereceye kadar kullanılabiliyor.

Pişirme kağıdı, özel bir işlemle yapışmaz bir yüzey kazanıyor ve bu sayede fırına dayanıklı hale geliyor. Bir pişirme kağıdı üreticisinin kullanım talimatlarına göre kağıt klasik fırınlarda bu sıcaklığı aşmamalı, fırın da kağıt konmadan önce ısıtılmalı.

Görünüşü benzese de mumlu kağıt aynı şey değil. İkisi de mikrodalgada kullanılabiliyor ama fırına yalnızca pişirme kağıdı dayanıyor.

Kağıdın açık aleve ve fırının yan duvarlarına değmemesi gerekiyor.

Kağıdın açık aleve ve fırının yan duvarlarına değmemesi gerekiyor.

Pişirme kağıdının fırının ızgara modunda ve tezgah üstü mini fırınlarda da kullanılmaması gerekiyor.

Airfryer'ı pişirme kağıdıyla birlikte önceden ısıtmak yangına yol açabilir.

Airfryer'ı pişirme kağıdıyla birlikte önceden ısıtmak yangına yol açabilir.

Airfryer'lar da turbo fırınlar gibi sıcak havayı fanla dağıtıyor. Sepette kağıdı bastıracak yiyecek olmadığında kağıt yerinden kalkabiliyor, cihazın ısı üreten parçasına değerse yangın çıkabiliyor.

Bu yüzden cihaz boş olarak ısıtılmalı, kağıt ancak yiyecekle birlikte sepete konmalı.

Çıtır sonuç için kağıda delik açmak ya da onu sepetten küçük kesmek gerekiyor.

Çıtır sonuç için kağıda delik açmak ya da onu sepetten küçük kesmek gerekiyor.

Airfryer'da yiyeceğin istenen kıvama gelmesi için sıcak havanın her yere eşit dağılması gerekiyor. Kağıda birkaç delik açmak ya da kağıdı sepetten biraz küçük kesmek hava akışını artırıyor.

Tekrar kullanılabilen silikon astarlar da başka bir seçenek. Bazılarında hava akışı için küçük delikler bulunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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