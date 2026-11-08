Fırına Yağlı Kağıt Koyarken İki Kez Düşünün

Pişirme kağıdı, özel bir işlemle yapışmaz bir yüzey kazanıyor ve bu sayede fırına dayanıklı hale geliyor. Bir pişirme kağıdı üreticisinin kullanım talimatlarına göre kağıt klasik fırınlarda bu sıcaklığı aşmamalı, fırın da kağıt konmadan önce ısıtılmalı.

Görünüşü benzese de mumlu kağıt aynı şey değil. İkisi de mikrodalgada kullanılabiliyor ama fırına yalnızca pişirme kağıdı dayanıyor.