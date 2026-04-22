Haberler
Yaşam
Fırındaki Yağları Dakikalar İçinde Çözen Hile Gibi Yöntem

Fırındaki Yağları Dakikalar İçinde Çözen Hile Gibi Yöntem

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 12:12

Fırın temizliği çoğu kişi için en yorucu ev işlerinden sayılıyor. Yağ lekeleri kısa sürede yüzeye yapışıp sertleşebiliyor. Sonrasında saatler süren ovalama başlıyor. Sosyal medyada paylaşılan yeni yöntem ise şaşkınlık yarattı. Meğer çözüm mutfakta değil banyoda duruyormuş!

Fırındaki yanmış yağ kalıntılarını tıraş köpüğüyle temizledi, sonuç görenleri şaşırttı

Fırındaki yanmış yağ kalıntılarını tıraş köpüğüyle temizledi, sonuç görenleri şaşırttı

Yaşam yazarı Shifrah Combiths, tıraş köpüğünün fırın içindeki kirleri söküp sökemeyeceğini test etti. Özellikle cam yüzeyde ve kapağın iç kısmında biriken sert yağ tabakalarını temizlemek isteyen Combiths, ürünü yüzeye sıkarak bekletti. İlk anda gözle görülür büyük değişim olmadığını söylese de asıl fark silme aşamasında ortaya çıktı.

Süngerle hafifçe geçtiğinde daha önce kazımadan çıkmayan kirlerin yüzeyden kayarak ayrıldığını anlattı. Yanmış kalıntıların yumuşadığı, sert tabakanın tutunma gücünü kaybettiği ifade edildi. En dikkat çeken nokta ise yoğun güç harcamadan temizlik sağlanması oldu. Saatler süren uğraş yerine daha kısa sürede sonuç alınması yöntemi popüler hale getirdi.

Tıraş köpüğüyle fırın temizliği nasıl yapılıyor?

Tıraş köpüğüyle fırın temizliği nasıl yapılıyor?

Uzmanların paylaştığı yönteme göre uygulama oldukça pratik görünüyor. Yine de önce küçük alanda deneme yapılması ve yüzey talimatlarının kontrol edilmesi öneriliyor. Özellikle rezistans bölgesine temas ettirilmemesi gerekiyor.

  • Fırının tamamen soğuması beklenir.

  • Kapak camı, yan yüzeyler ve taban kısmına tıraş köpüğü eşit şekilde sıkılır.

  • Köpük yaklaşık 15 ila 30 dakika bekletilir.

  • Plastik spatula ya da yumuşak süngerle kirler nazikçe alınır.

  • Nemli bezle iç yüzey tamamen silinir.

  • Son aşamada fırın boş halde kısa süre çalıştırılır ve kalan koku giderilir.

Karbonat yöntemi de hala yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak hızlı sonuç arayanların son dönemde tıraş köpüğüne yöneldiği görülüyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
