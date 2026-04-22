Fırındaki Yağları Dakikalar İçinde Çözen Hile Gibi Yöntem

Yaşam yazarı Shifrah Combiths, tıraş köpüğünün fırın içindeki kirleri söküp sökemeyeceğini test etti. Özellikle cam yüzeyde ve kapağın iç kısmında biriken sert yağ tabakalarını temizlemek isteyen Combiths, ürünü yüzeye sıkarak bekletti. İlk anda gözle görülür büyük değişim olmadığını söylese de asıl fark silme aşamasında ortaya çıktı.

Süngerle hafifçe geçtiğinde daha önce kazımadan çıkmayan kirlerin yüzeyden kayarak ayrıldığını anlattı. Yanmış kalıntıların yumuşadığı, sert tabakanın tutunma gücünü kaybettiği ifade edildi. En dikkat çeken nokta ise yoğun güç harcamadan temizlik sağlanması oldu. Saatler süren uğraş yerine daha kısa sürede sonuç alınması yöntemi popüler hale getirdi.