Otele Girer Girmez Herkesin Yapması Gereken 5 Saniyelik Hareket

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 16:13

Odaya girince valizi bırakıp yatağa uzanmak çoğu kişinin ilk refleksi oluyor. Uzun yolculuk sonrası herkes rahatlamak istiyor. Ancak sosyal medyada yayılan öneri birçok kişiyi şaşırttı. Otel çalışanları da aynı noktada birleşti.

Kapıdan girer girmez yatağın üzerindeki süs yastıklarını kaldırın deniyor

TikTok’ta paylaşılan videoda kullanıcı, odaya adım atar atmaz yatakta duran dekoratif yastıkları ve yatak şalını yere bıraktığını söyledi. Gerekçesi ise oldukça net. Pek çok kişi, yatakta duran gösterişli süs ürünlerinin çarşaflar kadar sık temizlenmediğini düşünüyor. Özellikle sadece görüntü amaçlı kullanılan yastıkların günlerce hatta haftalarca aynı şekilde kaldığına inananlar az değil.

Videonun ardından yorum yapan eski otel çalışanları da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bazıları, sadece çarşaf ve ana yastık kılıflarının düzenli değiştirildiğini, dekor amaçlı parçaların ise nadiren yıkandığını söyledi. Hatta yıllarca lüks otelde çalışan bazı kişiler, süs yastıklarının neredeyse hiç temizlenmediğini iddia etti. 

Hal böyle olunca birçok gezgin odaya girince ilk iş olarak yatağı sadeleştirdiğini yazdı.

Sadece yastık değil, birçok kişi artık kendi önlemini alıyor

Konuyu ciddiye alan gezginler yalnızca süs yastıklarını kaldırmakla kalmıyor. Kendi yastık kılıfını yanında taşıyanlar, ana yastığı ters çevirip kullananlar ve kupa bardakları tekrar yıkayanlar da oldukça fazla. Özellikle hijyen konusunda hassas olan kişiler, kısa sürede uygulanabilen küçük adımların daha rahat konaklama sağladığını düşünüyor.

Elbette her otel aynı uygulamaya sahip değil. Bazı çalışanlar, görev yaptıkları yerlerde dekor ürünlerinin her misafir sonrası temizlendiğini de söyledi. Yani konu tamamen tesisin standartlarına göre değişiyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
