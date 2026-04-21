Otele Girer Girmez Herkesin Yapması Gereken 5 Saniyelik Hareket

TikTok’ta paylaşılan videoda kullanıcı, odaya adım atar atmaz yatakta duran dekoratif yastıkları ve yatak şalını yere bıraktığını söyledi. Gerekçesi ise oldukça net. Pek çok kişi, yatakta duran gösterişli süs ürünlerinin çarşaflar kadar sık temizlenmediğini düşünüyor. Özellikle sadece görüntü amaçlı kullanılan yastıkların günlerce hatta haftalarca aynı şekilde kaldığına inananlar az değil.

Videonun ardından yorum yapan eski otel çalışanları da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bazıları, sadece çarşaf ve ana yastık kılıflarının düzenli değiştirildiğini, dekor amaçlı parçaların ise nadiren yıkandığını söyledi. Hatta yıllarca lüks otelde çalışan bazı kişiler, süs yastıklarının neredeyse hiç temizlenmediğini iddia etti.

Hal böyle olunca birçok gezgin odaya girince ilk iş olarak yatağı sadeleştirdiğini yazdı.