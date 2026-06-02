İddialar Doğru Çıktı! NOW'ın Yeni Karadeniz Dizisinin Kadın Başrolü Açıklandı

Esra Demirci - TV Editörü
02.06.2026 - 19:53
Yeni sezonda NOW ekranlarında yayınlanması planlanan yeni Karadeniz dizisi 'Sevdam Karadeniz'in erkek başrolü Emre Bey olarak duyurulsa da kadın başrol oyuncusu için henüz açıklama yapılmamıştı. Sosyal medyada kadın başrol için Aslıhan Malbora'yla anlaşmaya varıldığı iddia edilirken söz konusu iddiayı doğrulayan bir açıklama geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Taşacak Bu Deniz'in olay yaratan reyting başarısının ardından NOW, Sevdam Karadeniz dizisini duyurdu.

Kuruluş Osman dizisinde izlediğimiz Emre Bey'in başrol oyuncusu olduğu Sevdam Karadeniz dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ederken sezonun iddialı yapımında kadın başrolün kim olacağı hala belirsizdi. Sosyal medyada oyuncu Aslıhan Malbora'nın dizi kadrosuna dahil olduğu iddia edilse de net bir açıklama gelmemişti. Birsen Altuntaş, Sevdam Karadeniz dizisinin kadın başrolünü sonunda duyurdu.

İddialar doğru çıktı! Aslıhan Malbora, NOW'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz'in kadın başrolü oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aslıhan Malbora, Sevdam Karadeniz dizisinde Emre Bey'le partner olup Zeyşan Yeniceli karakterine hayat verecek.

Altuntaş, Nuray Uslu'nun kaleme aldığı Sevdam Karadeniz'in temmuz ayında sete çıkacağını açıkladı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
