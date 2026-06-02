İlk Kez Erik Deneyen Kanadalı Bir İçerik Üreticisi Eriği Bala Batırarak İzleyenleri Şoke Etti

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.06.2026 - 20:08 Son Güncelleme: 02.06.2026 - 21:12

Türkiye'ye gelen yabancıların yerel lezzetlerle ve özellikle de başka ülkelerde pek eşi benzeri olmayan yeme alışkanlıklarımızla imtihanı her zaman sosyal medyanın en sevdiği içeriklerin başında geliyor. Bizim çocukluğumuzdan beri aşina olduğumuz, bahar aylarının gelişiyle manavlarda gözümüzün aradığı o ekşi mi ekşi lezzet, bu kez bir yabancı içerik üreticisinin radarına takıldı. İstanbul'daki meyve pazarlarında ve televizyon reklamlarında sürekli karşısına çıkan bu gizemli yeşil meyveyi merak eden fenomen, sonunda bir kase dolusu can erik alarak kamera karşısına geçti.

Kanadalı bir içerik üreticisi, Türk kültürünün ikonik meyvelerinden yeşil eriği ilk kez denediği eğlenceli bir video paylaştı. Meyvenin ne olduğunu tam olarak çözemeyen ama her yerde karşısına çıkmasından dolayı merakına yenik düşen fenomen, takipçilerinden aldığı tavsiyelerle eriği farklı kombinasyonlarla denediği anları kaydetti. İlk ısırıkta ekşi tadıyla neye uğradığını şaşıran içerik üreticisinin asıl şovu ise videonun ilerleyen dakikalarında, kendi erik yeme metoduna geçmesiyle başladı.

Yeşil erik dünyanın her yerinde yok!

Mor, kırmızı ya da mürdüm eriği kurutulmuş veya taze olarak dünyanın neredeyse her yerinde bulmak mümkün olsa da, bizim kütür kütür tuzlayarak yediğimiz yeşil can eriği dünya genelinde tanınmıyor. Batı dünyası başta olmak üzere pek çok coğrafyada yeşil erik diye bir kavram tarımsal ve kültürel olarak yok.

Erik ağaçları, tomurcuklanıp meyve verebilmek için kış mevsiminde sıcaklığın genellikle 0°C ile 7°C arasında seyrettiği belirli bir 'soğuklama süresine' ihtiyaç duyar. Bu nedenle, iklim şartlarının bu döngüye izin vermediği Sahra Altı Afrika, Güneydoğu Asya ve Karayipler gibi aşırı sıcak tropikal bölgelerde yerli erik üretimi yapılamazken; toprağın donmuş olduğu Grönland ve İzlanda gibi kutup iklimlerinde ya da Katar, Fiji gibi çöl ve Pasifik ada devletlerinde coğrafi yetersizliklerden dolayı erik yetişmez.

Kültürel boyutta ise dünya genelinde mor ve mürdüm erik çeşitleri kurutulmak veya reçel yapılmak üzere yaygın olarak kullanılırken, 'yeşil can eriği' tüketimi neredeyse tamamen Türkiye, Orta Doğu ve bazı Balkan ülkelerine özgüdür. Avrupalı ve Amerikalı toplumlar yeşil eriği 'ham ve olgunlaşmamış' kabul edip tüketmedikleri için, batı ülkelerindeki yerel marketlerde bu lezzete taze bir meyve olarak rastlamak neredeyse imkansızdır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
