İlk Kez Erik Deneyen Kanadalı Bir İçerik Üreticisi Eriği Bala Batırarak İzleyenleri Şoke Etti

Mor, kırmızı ya da mürdüm eriği kurutulmuş veya taze olarak dünyanın neredeyse her yerinde bulmak mümkün olsa da, bizim kütür kütür tuzlayarak yediğimiz yeşil can eriği dünya genelinde tanınmıyor. Batı dünyası başta olmak üzere pek çok coğrafyada yeşil erik diye bir kavram tarımsal ve kültürel olarak yok.

Erik ağaçları, tomurcuklanıp meyve verebilmek için kış mevsiminde sıcaklığın genellikle 0°C ile 7°C arasında seyrettiği belirli bir 'soğuklama süresine' ihtiyaç duyar. Bu nedenle, iklim şartlarının bu döngüye izin vermediği Sahra Altı Afrika, Güneydoğu Asya ve Karayipler gibi aşırı sıcak tropikal bölgelerde yerli erik üretimi yapılamazken; toprağın donmuş olduğu Grönland ve İzlanda gibi kutup iklimlerinde ya da Katar, Fiji gibi çöl ve Pasifik ada devletlerinde coğrafi yetersizliklerden dolayı erik yetişmez.

Kültürel boyutta ise dünya genelinde mor ve mürdüm erik çeşitleri kurutulmak veya reçel yapılmak üzere yaygın olarak kullanılırken, 'yeşil can eriği' tüketimi neredeyse tamamen Türkiye, Orta Doğu ve bazı Balkan ülkelerine özgüdür. Avrupalı ve Amerikalı toplumlar yeşil eriği 'ham ve olgunlaşmamış' kabul edip tüketmedikleri için, batı ülkelerindeki yerel marketlerde bu lezzete taze bir meyve olarak rastlamak neredeyse imkansızdır.