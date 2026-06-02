İlk Kez Erik Deneyen Kanadalı Bir İçerik Üreticisi Eriği Bala Batırarak İzleyenleri Şoke Etti

Türkiye'ye gelen yabancıların yerel lezzetlerle ve özellikle de başka ülkelerde pek eşi benzeri olmayan yeme alışkanlıklarımızla imtihanı her zaman sosyal medyanın en sevdiği içeriklerin başında geliyor. Bizim çocukluğumuzdan beri aşina olduğumuz, bahar aylarının gelişiyle manavlarda gözümüzün aradığı o ekşi mi ekşi lezzet, bu kez bir yabancı içerik üreticisinin radarına takıldı. İstanbul'daki meyve pazarlarında ve televizyon reklamlarında sürekli karşısına çıkan bu gizemli yeşil meyveyi merak eden fenomen, sonunda bir kase dolusu can erik alarak kamera karşısına geçti.
Kanadalı bir içerik üreticisi, Türk kültürünün ikonik meyvelerinden yeşil eriği ilk kez denediği eğlenceli bir video paylaştı. Meyvenin ne olduğunu tam olarak çözemeyen ama her yerde karşısına çıkmasından dolayı merakına yenik düşen fenomen, takipçilerinden aldığı tavsiyelerle eriği farklı kombinasyonlarla denediği anları kaydetti. İlk ısırıkta ekşi tadıyla neye uğradığını şaşıran içerik üreticisinin asıl şovu ise videonun ilerleyen dakikalarında, kendi erik yeme metoduna geçmesiyle başladı.
Yeşil erik dünyanın her yerinde yok!
