Güney Kore'de Hava Neden Kirli? Koreli Bir İçerik Üreticisi Türkiye ve Güney Kore'nin Havasını Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.06.2026 - 18:49 Son Güncelleme: 02.06.2026 - 19:08

Kendi ülkenizin rutinleri, bir başkasının en büyük özlemi haline gelebilir. Çoğu zaman sıradan kabul ettiğimiz ve üzerine hiç düşünmediğimiz detaylar, aslında yaşam kalitemizin en değerli parçalarıdır. Her gün kafamızı kaldırdığımızda gördüğümüz o sonsuz boşluk, dünyanın başka bir ucunda hasretle anılan bir lükse dönüşebilir. İnsan, elindekinin kıymetini genellikle ondan mahrum kaldığında ya da farklı bir coğrafyanın gerçekleriyle yüzleştiğinde anlıyor.

Bir süre Türkiye’de yaşayan Koreli içerik üreticisi, ülkesine döndükten sonra Türkiye’ye dair en çok neyi özlediğini samimi bir dille paylaştı. Kendi sosyal medya hesabında paylaştığı bu içten videoda Güney Kore ve Türkiye'nin hava kalitesini de karşılaştırdı. 

Hava Temizleyicilerle Dolu Bir Yaşam: Güney Kore'nin Görünmeyen Yüzü

Coğrafi şanssızlıklar, endüstriyel hırslar ve meteorolojik döngüler bir araya geldiğinde, temiz havaya hasret kalmak kaçınılmaz bir gerçeğe dönüşüyor. Güney Kore'nin, özellikle de başkent Seul'ün dünyada hava kirliliğinin en yoğun hissedildiği metropollerden biri olmasının arkasında, karmaşık bir ekosistem yatıyor.

  • Çin Emisyonları: Batı komşusu Çin, sanayi ve kömür santrallerini Kore’nin tam karşısına, yani kendi doğu kıyılarına kurmuştur. Atmosferik akımlar, bu fabrikalardan çıkan mikroskobik ince toz partiküllerini (PM 2.5) doğrudan Kore'ye taşır. Öyle ki, hava kalitesinin en kötü olduğu günlerde kirliliğin $\%60$ ila $\%80$'i Çin kaynaklıdır.

  • Asya Tozu (Hwangsa): Özellikle ilkbaharda Çin çölleri ve İç Moğolistan'dan kalkan devasa çöl kumları rüzgarlarla yarımadaya ulaşır. Bu doğal tozlar, yoldaki endüstriyel ağır metaller ve şehir kirliliğiyle birleşerek solunması tehlikeli, sarı-gri bir sise dönüşür.

  • Yerel Sanayi ve Kömür Bağımlılığı: Kirliliğin tek suçlusu dış faktörler değildir; stabil hava koşullarında kirliliğin yarısından fazlası yerel kaynaklıdır. Ülke, enerji için hala yüksek oranda kömürlü termik santrallere bağımlıdır. Ayrıca metropollerdeki yoğun dizel araç trafiği, kentsel kirliliğin ana üreticisidir.

  • Coğrafi ve Meteorolojik Kapan: Güney Kore'yi saran dağlık yapı, kirli havanın rüzgarlarla süpürülmesini engeller; pus vadilere çöker. Özellikle rüzgarın yavaşladığı soğuk aylarda, atmosferik terselme nedeniyle yerel emisyonlar ve dışarıdan gelen tozlar şehirlerin üzerinde günlerce asılı kalır.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
