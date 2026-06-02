Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 6-7 Haziran İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 19:04
Haziran ayının ilk hafta sonunda İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da kültür sanat takvimi oldukça hareketli. Konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden festivallere kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Hafta sonunu keyifli ve dolu dolu geçirmek isteyenler için öne çıkan etkinlikleri derledik.

İzmir Etkinlikler

  • Tiyatro ve Sahne Etkinlikleri

  • - Lüküs Hayat Kabare: 6 Haziran Cmt | (Mekan Saati Belirtilmemiş)

  • - Harry Potter ve Sırlar Odası In Concert: 6 Haziran Cmt, 20:30 | Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu

  • - Bi'nevi Açık Mikrofon Stand Up: 6 Haziran Cmt, 20:30 | Bi'nevi Sahne

  • - Benzemezler Oyunu: 6 Haziran Cmt, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

  • - Şevval Sam Konseri: 6 Haziran Cmt, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

  • - Oyuncak Hikayesi (Müzikli Çocuk Tiyatro Oyunu): 7 Haziran Paz, 18:00 | Maske Sanat Tiyatro

  • - Liste (İnci Türkay): 7 Haziran Paz, 20:00 | İstinyeArt %100 Performans Arena

  • - Kankaranlık: 7 Haziran Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

  • - Drakula (Okan Bayülgen & Hayko Cepkin): 7 Haziran Paz, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

  • - Dedublüman Konseri: 7 Haziran Paz, 21:00 | Tarihi Havagazı Fabrikası

  • Sinema ve Film Gösterimleri

  • - Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 5 Haziran Cuma itibarıyla vizyona giren 'Aynalar No. 3' (Dram), 'Cesur Kedi Moxy' (Aile/Animasyon), 'Korkunç Bir Film' (Komedi/Korku), 'Emma Sevimli Köpek' (Animasyon) ve 'Define: Cinler Uyandı' (Korku) filmleri İzmir'deki tüm komplekslerde seyirciyle buluşmaktadır. Ayrıca özel gösterimle 'İkimizin Yerine' filmi de vizyondadır.

Ankara Etkinlikler

Tiyatro ve Sahne Etkinlikleri

  • Kürk Mantolu Madonna: 6 Haziran Cmt, 19:30 | Kinesis Stage & Art Space

  • Bir Delinin Hatıra Defteri (Oğuzhan Karadavut): 6 Haziran Cmt, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Operadaki Hayalet: 6 Haziran Cmt | Kinesis Stage & Art Space

  • İlişki Terapisi (Mavi Tiyatro): 6 Haziran Cmt | Coffee UP

  • Kaktüs Çiçeği: 6 Haziran Cmt, 20:30 | Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu

  • Afacan Kardeşler Müzikali: 7 Haziran Paz, 14:00 | Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu

  • Buzul Devri: 7 Haziran Paz, 14:00 | Kulis Sanat Tiyatrosu Panora

  • Tom ve Jerry Çocuk Oyunu: 7 Haziran Paz, 15:00 | Panora Actor Studio Sahne

  • Pinokyo Çocuk Oyunu: 7 Haziran Paz, 16:00 | Bergüzar Sahne

  • Üstün Dökmen ile Küçük Şeyler: 7 Haziran Paz, 20:00 | Ankara Çayyolu Sahne

Sinema ve Film Gösterimleri

  • Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): Hafta sonu boyunca Başkentteki salonlarda 'Aynalar No. 3' (Dram), 'Cesur Kedi Moxy' (Aile/Animasyon), 'Korkunç Bir Film' (Komedi/Korku) ve 'Define: Cinler Uyandı' (Korku) filmleri seyredilebilir.

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro ve Sahne Etkinlikleri

  • Ruh Öküzüm: 6 Haziran Cmt, 20:00 | Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

  • Zengin Mutfağı (Şener Şen): 6 Haziran Cmt, 20:30 | Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

  • Zengin Mutfağı (Şener Şen): 7 Haziran Paz, 20:30 | Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

Sinema ve Film Gösterimleri

  • Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): Üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu salonlarda yeni vizyona giren komedi/korku türündeki 'Korkunç Bir Film'in yanı sıra 'Cesur Kedi Moxy' ve vizyon yolculuğuna devam eden 'Backrooms' popülerliğini korumaktadır.

Antalya Etkinlikler

Tiyatro, Konser ve Festivaller

  • Seksen Günde Dünya Turu: 6 Haziran Cmt, 13:00 / 15:00 | Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi

  • Karlar Ülkesi Sihirli Eldiven: 6 Haziran Cmt, 16:00 | Antalya Selda Bağcan Sahnesi

  • Park Arena Antalya Festivali (2. Gün - Selda Bağcan, Aleyna Tilki vb.): 6 Haziran Cmt, 17:00 | Park Arena Antalya / Aktüel Sahne

  • Candela Concert: 6 Haziran Cmt | Antalya AKM Perge Salonu

  • Igor Butman & Sergey Mazayev & Moskova Caz Orkestrası (9. Antalya Akra Caz Festivali): 6 Haziran Cmt, 20:30 | Akra Antalya

  • Tolga Çandar: 6 Haziran Cmt, 20:30 | Türkan Şoray Kültür Merkezi

  • Park Arena Antalya Festivali (3. Gün - Hande Yener, Madrigal vb.): 7 Haziran Paz, 17:00 | Park Arena Antalya / Aktüel Sahne

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 7 Haziran Paz, 20:00 | Konuksever Cemevi Sahne

  • Fazlı Polat (Stand Up): 7 Haziran Paz, 20:30 | Türkan Şoray Kültür Merkezi

  • Selda Bağcan Konseri: 7 Haziran Paz, 21:00 | Alanya Açık Hava Tiyatrosu

Sinema ve Film Gösterimleri

  • Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): Antalya'nın kavurucu yaz sıcaklarında serin kapalı salon deneyimi arayanlar için 5 Haziran itibarıyla 'Aynalar No. 3', 'Cesur Kedi Moxy', 'Korkunç Bir Film' ve 'Define: Cinler Uyandı' yapımları gösterimdedir.
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
