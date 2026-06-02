Yanıltıcı Bilgiler Nedeniyle Topuk Kanı Reddi Yapan Ailelerin Sayısı 10 Yılda 5 Kat Arttı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2026 - 19:05
Yenidoğan bebeklerden alınan topuk kanıyla SMA, fenilketonüri ve zekâ geriliğine yol açabilen bazı hastalıklar erken teşhis edilebiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre topuk kanı alımını reddeden ailelerin sayısı son 10 yılda 5 kat arttı. Topuk kanı ile ilgili sosyal medyadaki yanıltıcı bilgilerin aileleri etki altında bıraktığı belirtiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilber Bektaşlar, topuk kanı işleminin bebeğin geleceğini şekillendirdiğini söyledi.

Kaynak: Ziyneti Kocabıyık / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı’nın TBMM’de paylaştığı veriler, topuk kanı ile ilgili endişelendiren gerçekleri ortaya çıkardı.

Bakanlık, tüm çalışmalara rağmen son 10 yılda topuk kanı alımını reddeden ailelerin sayısının 5 kat arttığını tespit etti. Topuk kanı ile ilgili sosyal medyadaki yanıltıcı bilgilerin aileleri etkisi altına aldığı belirlendi.

Ulusal Fenilketonüri Günü dolayısıyla topuk kanı taramasının bebeklerin sağlıklı geleceği açısından hayati önem taşıdığını açıklayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilber Bektaşlar, “Topuk kanı, yenidoğan bebeklerde kalıcı hasar veya ölüme yol açabilen SMA, fenilketonüri gibi genetik ve metabolik hastalıkların erken teşhisi için son derece önemlidir. Doğumdan hemen sonra ve aşı takvimi içinde iki defa tekrarlanan bu işlem, bebeğin geleceğini şekillendirir.” dedi.

“Sağlık otoriteleri ise topuk kanı testinin çocukların yaşam hakkını koruyan en önemli tarama uygulamalarından biri olduğunu vurguluyor. Ailelere çağrımız, topuk kanı testinin ihmal edilmemesi yönünde.” diyen Bektaşlar, “Topuk kanı testi basit, güvenli ve hayati bir uygulamadır. Bebeğe herhangi bir kalıcı zarar vermez. Ancak bu testin yaptırılmaması durumunda geri dönüşü olmayan sağlık problemleriyle karşı karşıya kalınabilir.” ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
