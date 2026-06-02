Hobi Diye Başladılar, Şimdi Servet Kazanıyorlar: 20 Dönüm Araziden 70 Ton Hasat Çıktı

İyi Tarım Uygulamaları kapsamında kayıtlı olarak üretim yapan Korkmaz çifti, Becen, Eğribucak, Hisarcık ve Endürlük mahallelerindeki arazilerinde pestisit ve benzeri hiçbir kimyasal ilaç kullanmıyor. Toprakla uğraşmayı sevdiğini belirten Fatih Korkmaz, bahçelerinde Albion, Monterey, Camarosa ve San Andreas gibi karasal iklim şartlarına uyumlu tatlı çilek çeşitlerini ürettiklerini ifade ediyor. Üretim sürecinde eşinin desteğinin kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Korkmaz, herhangi bir pazar veya müşteri sorunu yaşamadıklarını, talebin oldukça yüksek olduğunu vurguluyor.