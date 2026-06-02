Hobi Diye Başladılar, Şimdi Servet Kazanıyorlar: 20 Dönüm Araziden 70 Ton Hasat Çıktı
Kayseri’de ikamet eden memur emeklisi Fatih Korkmaz ile sağlık memuru eşi Ayşegül Korkmaz, 2013 yılında hobi amacıyla adım attıkları çilek üretimini yıllar içinde büyüterek profesyonel bir tarım modeline dönüştürdü. Tomarza ilçesinde küçük bir alanda gerçekleştirilen ilk deneme üretiminden olumlu sonuç alan çift, tarım arazisi varlığını zamanla artırarak Kayseri genelinde toplam 20 bin metrekarelik bir üretim alanına ulaştı. Girişimci çift, modern sulama sistemleriyle donattıkları bahçelerinde hem çilek fidesi yetiştiriyor hem de yıllık ortalama 60 ila 70 ton arasında organik çilek hasadı gerçekleştiriyor. Sezon boyunca çok sayıda kişiye istihdam sağlayan bu tarımsal faaliyet, bölge ekonomisine de önemli bir katkı sunuyor.
Çift tarımsal üretimde tamamen organik yöntemleri ve karasal iklime uygun çeşitleri tercih ediyor
Bahçeler vatandaşların dalından taze ürün toplayabileceği birer sosyal yaşam alanına dönüşüyor
