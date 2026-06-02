Marmara Denizi'nin Dibinden Çıktı: Boyu Çamlıca Kulesi'ni Örtecek Kadar Var

Marmara Denizi'nin ekosistemini ciddi şekilde tehdit eden ve deniz canlıları için ölümcül bir tuzağa dönüşen devasa bir hayalet ağ kitlesi, gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla temizlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği işbirliğinde yürütülen 'Mavi Atlas' projesi kapsamında, Marmara Adası açıklarında geniş kapsamlı bir çevre hareketi gerçekleştirildi. Vatandaşların denizel biyoçeşitliliği ve yabancı maddeleri bildirmesine imkan tanıyan mobil uygulama üzerinden gelen bir ihbar, bu büyük operasyonun zeminini hazırladı.

