Marmara Denizi'nin Dibinden Çıktı: Boyu Çamlıca Kulesi'ni Örtecek Kadar Var

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 16:03
Marmara Denizi'nin ekosistemini ciddi şekilde tehdit eden ve deniz canlıları için ölümcül bir tuzağa dönüşen devasa bir hayalet ağ kitlesi, gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla temizlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği işbirliğinde yürütülen 'Mavi Atlas' projesi kapsamında, Marmara Adası açıklarında geniş kapsamlı bir çevre hareketi gerçekleştirildi. Vatandaşların denizel biyoçeşitliliği ve yabancı maddeleri bildirmesine imkan tanıyan mobil uygulama üzerinden gelen bir ihbar, bu büyük operasyonun zeminini hazırladı.

Deniz koruma ekipleri gelen ihbar üzerine zorlu hava şartlarında harekete geçti

Marmara Adası sakini bir dalıcının uygulama üzerinden yaptığı bildirim doğrultusunda, uzman ekipler koordinatları belirleyerek hazırlıklara başladı. Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı liderliğindeki uzman dalgıçlar, gönüllüler ve kamu görevlileri olumsuz hava koşullarına rağmen bölgeye ulaştı. Yaklaşık 25 knot hıza ulaşan sert rüzgar ve yağış altında gerçekleşen 12 saatlik deniz yolculuğunun ardından, ağların bulunduğu değerlendirilen sahaya ulaşılarak çalışmalara başlandı.

Su altı kameralarıyla yapılan incelemelerde ağların kayalıklara sıkıştığı belirlendi

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılım sağladığı operasyonda, öncelikle su altı görüntüleme sistemleriyle zemin taraması yapıldı. Akıntıyla sürüklenerek kayalık alanlara ve doğal oyuklara sıkıca dolanan ağların deniz tabanında görünmez bir kapan oluşturduğu tespit edildi. Dört gün boyunca altı farklı noktaya düzenlenen yedi teknik dalış neticesinde, Çamlıca Kulesi'ni tamamen örtebilecek büyüklükte, yaklaşık 15 bin metrekarelik hayalet ağ yüzeye çıkarıldı. Çalışmalarda ayrıca misina ağlar, yüzlerce kilo kurşun ağırlık ve trol halatları da denizden arındırıldı.

Ağlara takılan çok sayıda deniz canlısı ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Dalışlar esnasında, ağların içinde mahsur kalan canlı popülasyonunu korumak adına zamana karşı bir mücadele yürütüldü. Uzun süre mahsur kaldığı için hayatını kaybeden canlıların yanı sıra, halen yaşam belirtisi gösteren çok sayıda tür uzmanlarca kurtarıldı. Ağlardan titizlikle ayrılan kalamar yumurtaları, deniz yıldızları ve deniz patlıcanları doğal yaşam alanlarına iade edildi. Operasyonun en dikkat çeken anını ise bacağına yavrusu tutunmuş halde bulunan bir dişi keşiş yengecinin su altında ağlardan özgürlüğüne kavuşturulması oluşturdu.

Çıkarılan atık malzemelerin geri dönüşüm süreçlerine dahil edileceği açıklandı

Topağaç köyü meydanına serilerek büyüklüğü gözler önüne serilen ve yaklaşık iki futbol sahası genişliğine ulaşan bu atık kütlesi, çevre kirliliğinin ulaştığı boyutu somut şekilde ortaya koydu. Plastik ihtiva etmesi sebebiyle denizde bırakılması halinde yüz yılı aşkın süre boyunca kontrolsüz avlanmaya devam edeceği belirtilen bu ağların döngüsel ekonomiye kazandırılacağı bildirildi. Atıkların geri dönüştürülmesiyle üretilecek güneş gözlüklerine, operasyonun koordinatları ile kurtarılan deniz canlılarının figürlerinin işleneceği belirtildi.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
