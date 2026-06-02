article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikologlar Açıkladı: İnsanların İsimlerini Sürekli Unutan Kişilerin 5 Önemli Özelliği

Psikologlar Açıkladı: İnsanların İsimlerini Sürekli Unutan Kişilerin 5 Önemli Özelliği

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 13:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal ortamlarda ya da iş toplantılarında sıkça karşılaşılan tanışma anından hemen sonra isim unutma durumu, bireyler arasında genellikle bir mahcubiyet kaynağı olarak görülüyor. İlk anda dile getirilen ismin hafızada yer etmemesi, ilgisizlik veya odaklanma sorunu şeklinde yorumlansa da bilişsel psikoloji alanında yapılan araştırmalar konuya farklı bir açıklama getiriyor. Uzmanlar, bu durumun bir saygısızlık olmadığını, aksine beynin diyalog esnasında formaliteler yerine kurulan bağa ve sohbetin içeriğine öncelik vermesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.clarin.com/estados-unidos...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnsan zihni, dışarıdan gelen her veriyi aynı düzeyde ve yoğunlukta kaydetmiyor.

İnsan zihni, dışarıdan gelen her veriyi aynı düzeyde ve yoğunlukta kaydetmiyor.

İletişim sırasında duygu tonu, aktarılan düşünceler ve karşılıklı enerji ön plana çıkarken, tanışma anında yalnızca bir kez telaffuz edilen isimler bu yoğun işlem sürecinde arka planda kalabiliyor. Psychology Today bünyesinde yayımlanan incelemeler, isimleri hafızada tutmakta zorlanan kişilerin aslında o anki etkileşime en yüksek seviyede katılım sağladığını ortaya koyuyor.

Psikoloji dünyası, bu seçici hafıza yapısının altında yatan dinamikleri beş temel başlık altında inceliyor:

Psikoloji dünyası, bu seçici hafıza yapısının altında yatan dinamikleri beş temel başlık altında inceliyor:

1. Süreçte duygusal bağ kurma arzusu bilgilerin önüne geçiyor

Bu zihinsel eğilime sahip bireyler muhataplarının ne hissettiğine, ses tonundaki değişimlere ve jestlere yoğunlaşıyor. Hafıza, kurulan etkileşimin duygusal boyutunu birinci sıraya koyarken, yalın bir veri niteliği taşıyan isim bilgisini işlem dışı bırakıyor.

2. Sohbetin içeriğine odaklanmak teknik detayların kaybolmasına yol açıyor

İletişimi yüzeysel bir alışkanlıkla sürdürmeyen bireyler, konunun akışına tamamen dahil oluyor. Bu yüksek konsantrasyon düzeyi, zihnin o anki fikir alışverişi için hayati görmediği isim gibi detayları hafıza havuzunun dışına itmesiyle sonuçlanıyor.

3. Doğrusal olmayan çağrışımsal düşünce yapısı isimleri konumlandırmakta zorlanıyor

Kavramlar, deneyimler ve hikayeler arasında bağlar kurarak çalışan zihin yapısı, duygusal bir yük barındırmayan kuru isimleri kalıcı hale getirmekte güçlük çekiyor. Fikirler ve yaşanmışlıklar hafızada daha kolay yer buluyor.

4. Günlük hayatın getirdiği zihinsel yük işler belleği kısıtlıyor

Yoğun gündem ve sorumluluklar sebebiyle sınırları zorlanan işler bellek, hayati önem taşımayan bilgileri eliyor. Zihin aşırı yüklendiğinde, sadece diyalog için birincil öneme sahip unsurları muhafaza etmeyi seçiyor.

5. İlgi odağının seçici olması sadece anlam ifade eden unsurları saklıyor

Dikkat mekanizması, ancak zihinsel bir uyarım veya belirgin bir anlam bulduğunda tam kapasite çalışıyor. Bir hikayeyle ya da karakteristik bir özellikle eşleştirilmeyen isimler unutulurken, sohbete dair izlenimler geçerliliğini koruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın