İnşaat Kazısında Kazara Bulundu: Kapılarının Önünde Bin Yıllık Viking Gemisi Yatıyormuş

Binlerce yıl boyunca toprak altında nemli kalarak korunan ahşap parçanın havayla temas ederek kuruyup zarar görmemesi amacıyla özel yöntemlerle çıkarıldığı açıklandı. Kurumayı önleyici solüsyonlarla muhafaza altına alınan kalıntının analizler sonucunda hangi döneme ve ne tür bir gemiye ait olduğu tam olarak belirlenecek. Keşfin Viking dönemine ait olduğunun doğrulanması durumunda, buluntu Avrupa'nın erken Orta Çağ ticaret yollarına dair nadir ve benzersiz bir kanıt olarak tarihe geçecek.