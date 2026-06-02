İnşaat Kazısında Kazara Bulundu: Kapılarının Önünde Bin Yıllık Viking Gemisi Yatıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 11:09
Hollanda'da yürütülen altyapı faaliyetleri, Avrupa'nın erken dönem ticaret tarihine ışık tutacak önemli bir arkeolojik keşfi beraberinde getirdi. Utrecht eyaletine bağlı Wijk bij Duurstede kasabasında, kanalizasyon sisteminin yenilenmesi ve yağmur suyu altyapısının kurulması esnasında toprağın altında yüzyıllarca saklı kalmış devasa bir ahşap parça ortaya çıkarıldı. İlk incelemeler kalıntının Orta Çağ dönemine ait büyük bir ticaret gemisinin gövdesine ait olabileceğine işaret etti.

Sıradan bir altyapı çalışması esnasında fark edilen ahşap blok uzman ekipleri harekete geçirdi

Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi sırasında topraktan çıkarılan işlenmiş ahşap parça alanda gönüllü olarak görev yapan amatör arkeolog Danny van Basten'in dikkatini çekti. Durumun uzmanlara bildirilmesinin ardından alana çağrılan arkeoloji ekipleri detaylı inceleme başlattı. Yaklaşık 3,2 metre uzunluğunda ve 30 santimetre kalınlığında olan ahşap kütlenin üzerindeki kesim izleri, oyuklar ve şekillendirme detayları, parçanın bir geminin gövdesini oluşturan taşıyıcı iskelet yapısına ait olduğunu gösterdi.

Keşfin yapıldığı bölge erken Orta Çağ döneminin en büyük ticaret ağlarından birini barındırıyordu

Buluntunun ortaya çıktığı alan, 7. ve 9. yüzyıllar arasında Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri kabul edilen antik Dorestad yerleşiminin sınırları içinde yer aldı. Dönemin en büyük liman kentlerinden olan Dorestad, Ren Nehri üzerindeki konumu sayesinde Almanya, İngiltere, İskandinavya ve Kuzey Denizi arasındaki ticaret ağlarını birbirine bağlıyordu. Uzmanlar, bu stratejik konum sebebiyle bulunan parçanın nehir taşımacılığı tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ahşap kalıntının Viking Çağı ile bağlantısı ağaç halkalarının incelenmesiyle netlik kazanacak

Araştırmacılar, elde edilen gemi parçasının Viking Çağı'na ait bir ticaret gemisinden kalmış olabileceği ihtimalini değerlendirmeye aldı. Bununla birlikte, ahşabın daha geç dönemlerde bölgede kullanılan yük gemilerine ait olma ihtimali de seçenekler arasında tutuldu. Kesin yaş tespiti için ağaç halkalarının analizine dayanan dendrokronoloji yöntemi kullanılmaya başlandı. Viking akınlarının hedefi olan bu bölgedeki buluntu, deniz ticareti ve askeri hareketlilik hakkında yeni veriler sağlama potansiyeli taşıdı.

Özel yöntemlerle koruma altına alınan tarihi eser laboratuvar ortamında incelenmeye devam edecek

Binlerce yıl boyunca toprak altında nemli kalarak korunan ahşap parçanın havayla temas ederek kuruyup zarar görmemesi amacıyla özel yöntemlerle çıkarıldığı açıklandı. Kurumayı önleyici solüsyonlarla muhafaza altına alınan kalıntının analizler sonucunda hangi döneme ve ne tür bir gemiye ait olduğu tam olarak belirlenecek. Keşfin Viking dönemine ait olduğunun doğrulanması durumunda, buluntu Avrupa'nın erken Orta Çağ ticaret yollarına dair nadir ve benzersiz bir kanıt olarak tarihe geçecek.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
