Fail Erkek Olduğunda Değişen Tutum: Mağdurdan Çok Suçlunun Düşünüldüğü "Himpathy" Nedir?

Bu asimetrik yaklaşım, kendisini en net biçimde yargı süreçlerinde ve medya organlarında hissettiriyor. Belgelenmiş bir taciz vakası karşısında kamuoyunun bir kesimi, mağdurun yaşadığı travmayı göz ardı ederek failin kariyerinin veya akademik geleceğinin zarar göreceği yönünde endişe beyan ediyor. Yaşanan şiddet olaylarının ardından yürütülen tartışmalarda failin geçmişteki başarılarına veya olumlu kişisel özelliklerine vurgu yapılması, işlenen suçun ciddiyetini gölgeliyor.