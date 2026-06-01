Fail Erkek Olduğunda Değişen Tutum: Mağdurdan Çok Suçlunun Düşünüldüğü "Himpathy" Nedir?

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 14:39
Felsefeci Kate Manne tarafından literatüre kazandırılan 'himpathy' kavramı, İngilizce 'him' ve 'sympathy' kelimelerinin birleşiminden meydana geliyor. Söz konusu terim, bir erkeğin şiddet veya istismar içeren davranışları gündeme geldiğinde, kamusal reflekslerin mağdur yerine fail erkeğe yönelmesini ifade ediyor. Bu eğilim, mağdura gösterilmesi gereken ilginin önüne geçerek hukuki ve toplumsal adalet arayışını doğrudan engelliyor.

Kaynak: https://theconversation.com/himpathy-...
Toplumsal algıda faili koruma mekanizmasının işleyişi dikkat çekiyor

Ataerkil yapılarda gücü elinde bulunduran erkek failler, karıştıkları suçlara rağmen kamuoyu nezdinde örtülü bir koruma kalkanıyla karşılaşıyor. Toplumsal hafıza, yerleşik ön yargıların etkisiyle dikkati mağdurun hak arayışından ve uğradığı zarardan uzaklaştırmayı tercih ediyor. Süreç içerisinde odak noktası, suç işleyen kişinin gelecekte karşılaşabileceği olumsuz sonuçlar ile olası sosyal izolasyon riskine kaydırılıyor.

Günlük yaşamda ve kamusal tartışmalarda bu eğilimin somut örnekleri gözleniyor

Bu asimetrik yaklaşım, kendisini en net biçimde yargı süreçlerinde ve medya organlarında hissettiriyor. Belgelenmiş bir taciz vakası karşısında kamuoyunun bir kesimi, mağdurun yaşadığı travmayı göz ardı ederek failin kariyerinin veya akademik geleceğinin zarar göreceği yönünde endişe beyan ediyor. Yaşanan şiddet olaylarının ardından yürütülen tartışmalarda failin geçmişteki başarılarına veya olumlu kişisel özelliklerine vurgu yapılması, işlenen suçun ciddiyetini gölgeliyor.

Failin itibarının ön plana çıkarılması mağduriyetin görünmez kalmasına yol açıyor

Kavramın merkezinde konumlanan bu aşırı tarafgirlik, mağdur bireyin deneyimlediği psikolojik ve fiziksel yıkımları toplumsal gündemin dışına itiyor. Failin uğrayacağı itibar kaybının suçun yapısal niteliğinden daha fazla tartışılması, adalet mekanizmasına olan güveni zedeliyor. Son tahlilde bu algı biçimi, benzer ihlallerin cezasız kalacağı yönündeki kanıyı besleyerek toplumsal vicdanda derin yaralar açıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
