Şehri Trafikten Kurtarmak İçin 120 Tonluk Dev Beton Kirişleri Yavaşça Parça Parça Taşıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 10:25
Hindistan’ın Nagpur kentinde ulaşım altyapısını modernize etmek amacıyla yürütülen metro projesi kapsamında büyük bir lojistik operasyon gerçekleştiriliyor. Kent içi trafiği önemli ölçüde rahatlatması hedeflenen yatırım kapsamında, her biri 120 ton ağırlığa sahip devasa beton kirişler şantiye alanlarına taşınıyor. Toplamda 140 adet beton kirişin kullanılacağı projede, inşaat faaliyetleri kesintisiz şekilde yürütülüyor.

Ağır tonajlı parçaların sevkiyatı için özel lojistik önlemler alınıyor

Nagpur Metrosu’nun Reach-3A koridoru verileri incelendiğinde, yürütülen çalışmaların ülke tarihinin en dikkat çekici mühendislik projeleri arasında yer aldığı görülüyor. Standart yöntemlerle üretimi ve nakliyesi mümkün olmayan bu dev yapılar, fabrikalardan özel olarak tasarlanan çok akslı platform araçlarına yükleniyor.

Toplam 52 kilometrelik bir güzergahı geride bırakan nakliye araçları, yük güvenliği sebebiyle saatte ortalama 10 kilometre hızla ilerliyor. Sevkiyat esnasında güzergah üzerindeki köprülerin dayanıklılığı, keskin virajlar ve bağlantı noktaları mühendislik ekiplerince anlık analiz ediliyor. Gerekli görülen kritik noktalarda şehir trafiği geçici olarak durdurulurken, yol altyapısı da sürekli denetim altında tutuluyor.

Üretilen devasa beton bloklar metro hattının ana taşıyıcı omurgasını oluşturuyor

Bahse konu beton kirişler, metro hattında yer alacak istasyonların ve yükseltilmiş ray sistemlerinin temel taşıyıcı unsurları olarak görev yapıyor. Proje yetkilileri, bu yapı elemanlarının tercih edilmesi sayesinde hat üzerinde daha geniş açıklıkların güvenle geçildiğini ve yüksek dayanıklılığa sahip bir altyapı kurulduğunu belirtiyor.

2027-2028 döneminde tamamlanması planlanan Reach-3A koridorunun hizmete girmesiyle birlikte, Nagpur Metro ağının kapsama alanı genişleyecek. Yatırım, kentsel ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra, tonlarca ağırlıktaki yapı elemanlarının güvenle taşındığı başarılı bir lojistik operasyon olarak da kayıtlara geçiyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
