Şehri Trafikten Kurtarmak İçin 120 Tonluk Dev Beton Kirişleri Yavaşça Parça Parça Taşıyorlar

Nagpur Metrosu’nun Reach-3A koridoru verileri incelendiğinde, yürütülen çalışmaların ülke tarihinin en dikkat çekici mühendislik projeleri arasında yer aldığı görülüyor. Standart yöntemlerle üretimi ve nakliyesi mümkün olmayan bu dev yapılar, fabrikalardan özel olarak tasarlanan çok akslı platform araçlarına yükleniyor.

Toplam 52 kilometrelik bir güzergahı geride bırakan nakliye araçları, yük güvenliği sebebiyle saatte ortalama 10 kilometre hızla ilerliyor. Sevkiyat esnasında güzergah üzerindeki köprülerin dayanıklılığı, keskin virajlar ve bağlantı noktaları mühendislik ekiplerince anlık analiz ediliyor. Gerekli görülen kritik noktalarda şehir trafiği geçici olarak durdurulurken, yol altyapısı da sürekli denetim altında tutuluyor.