"Keşke Küçükken Ben Bilseydim" Diyeceğiniz 10 Pedagojik Doğru

Sadece uslu durduğumuzda, yemeğimizi bitirdiğimizde veya takdir belgesi getirdiğimizde tam anlamıyla sevileceğimizi sanarak büyüdük çoğumuz. Ancak Carl Rogers’ın koşulsuz kabul ilkesi, bir çocuğun ancak 'olduğu gibi' kabul edildiğinde sağlıklı ve bütüncül bir benlik algısı geliştireceğini söyler. 'Böyle yaparsan seni sevmem' şeklindeki o masum sanılan tehditler yerine, 'Ne yaparsan yap, ne hata yaparsan yap benim için çok değerlisin' güvenini hissetseydik... Bugün dünyadan onay koparmak için bu kadar çırpınmazdık; çünkü o küçük çocuk, sadece var olduğu için zaten dünyalara bedeldi.