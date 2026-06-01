Bir İçerik Üreticisi Türkiye'deki Tüm Sitelerin Ortak Güvenlik Açığını Paylaştı

Modern dünyada güvenlik, dijital platformlardan başlayıp oturduğumuz evlerin kapılarına kadar uzanan en kritik halkadır. Teknolojik altyapılar geliştikçe koruma sistemlerinin de aynı hızla güçlenmesini bekleriz ancak bazen en büyük açıklar, sistem yazılımlarından değil insan alışkanlıklarından kaynaklanır. Toplu yaşam alanlarında konforu artırmak adına kurulan dijital şifreli kapılar, ne yazık ki hayatı kolaylaştırdığı kadar kötü niyetli girişimlere de davetiye çıkarıyor. Türkiye'deki apartman ve site yönetimlerinin dijital panelleri devreye alırken düştüğü ortak hata, binlerce insanın güvenliğini pamuk ipliğine bağlıyor.

'frbaykan' isimli içerik üreticisi, Türkiye genelindeki sitelerde neredeyse evrensel bir salgına dönüşen bir güvenlik zafiyetini gözler önüne serdi. Baykan, bulunduğu muhitteki bir sitenin girişinde yer alan dijital şifre panelini sadece saniyeler içinde aşarak ortak alanlara zahmetsizce erişim sağladı. Video, akıllı sandığımız binaların aslında ne kadar savunmasız bırakıldığını somut bir örnekle kanıtladı.