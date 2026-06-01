Bir İçerik Üreticisi Türkiye'deki Tüm Sitelerin Ortak Güvenlik Açığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
01.06.2026 - 11:26 Son Güncelleme: 01.06.2026 - 12:28

Modern dünyada güvenlik, dijital platformlardan başlayıp oturduğumuz evlerin kapılarına kadar uzanan en kritik halkadır. Teknolojik altyapılar geliştikçe koruma sistemlerinin de aynı hızla güçlenmesini bekleriz ancak bazen en büyük açıklar, sistem yazılımlarından değil insan alışkanlıklarından kaynaklanır. Toplu yaşam alanlarında konforu artırmak adına kurulan dijital şifreli kapılar, ne yazık ki hayatı kolaylaştırdığı kadar kötü niyetli girişimlere de davetiye çıkarıyor. Türkiye'deki apartman ve site yönetimlerinin dijital panelleri devreye alırken düştüğü ortak hata, binlerce insanın güvenliğini pamuk ipliğine bağlıyor.

'frbaykan' isimli içerik üreticisi, Türkiye genelindeki sitelerde neredeyse evrensel bir salgına dönüşen bir güvenlik zafiyetini gözler önüne serdi. Baykan, bulunduğu muhitteki bir sitenin girişinde yer alan dijital şifre panelini sadece saniyeler içinde aşarak ortak alanlara zahmetsizce erişim sağladı. Video, akıllı sandığımız binaların aslında ne kadar savunmasız bırakıldığını somut bir örnekle kanıtladı.

1881, 1071 veya 1453

İçerikte şifre panelinin bu kadar kolay devre dışı kalmasının temel sebebi, toplumsal hafızamıza kazınmış ikonik tarihlerin akla gelen ilk kombinasyonlar olması. Türkiye'deki site ve apartman yönetimleri, kurulum aşamasında teknik servislerin bıraktığı fabrika ayarlarını değiştirmiyor ya da sakinlerin kolay hatırlaması adına şifreleri 1881, 1071 veya 1453 gibi tarihsel sayılardan seçiyor. Videoda da tam olarak bu analiz yapılarak muhitin yapısına göre yapılan ilk denemede 1453 şifresiyle kapı kilidi saniyeler içinde açılıyor. Teknik olarak binlerce farklı varyasyon üretme kapasitesine sahip bu paneller, tembellik ve ihmal yüzünden işlevsiz birer dekora dönüşüyor. Üstelik kuryelerden yabancılara kadar herkesin bu şifreleri ezberlemesi riski katlıyor. Eğer siz de şifreli giriş sistemine sahip bir sitede yaşıyorsanız, güvenliğinizi korumak adına vakit kaybetmeden site yöneticinizle görüşmeli ve bu klişe şifre kombinasyonlarını tamamen özgün sayılarla değiştirmelisiniz.

Peki kapı şifreleri nasıl değiştirilir?

Bazı modellerde dijital panellerde, fabrika ayarı olarak bırakılan şifreleri değiştirmek için bina yöneticisinin yetki kodunu kullanması gerekir. Eğer sistem izin veriyorsa, her daire sakini dışarıdaki panel üzerinden kendi dairesine tanımlı şifreyi şu tuşlama kombinasyonuyla değiştirebilir:

  • Panel üzerindeki Yıldız (*) tuşuna basılır.

  • Değiştirmek istediğiniz mevcut eski şifre girilir.

  • Belirlediğiniz yeni 4 haneli güvenli şifre girilir.

  • Kare (#) tuşuna basılarak işlem onaylanır.

Kombinasyon Özeti: * + [Eski Şifre] + [Yeni Şifre] + #

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
