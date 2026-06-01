TFF’den Dünya Kupası Misafir Protokolüne Yenileme: Kulüp Başkanları İçin Fiyat Tarifesi Çıkarıldı
ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ilginç bir hamle geldi. Dünya Kupası için ağırlama bütçesini kısmak isteyen TFF, kulüp başkanları için fiyat listesi hazırladı. Turnuvayı izlemek isteyen kulüp başkanları 15 bin dolar katılım bedeli ödeyecek. Başkanlar eşlerini de getirmek isterse fiyat 24 bin dolara yükselecek.
Kaynak: Tahir Kum / Türkiye Gazetesi
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’ndaki ilk maçına 14 Haziran’da Avustralya karşısında çıkacak.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
