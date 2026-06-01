TFF’den Dünya Kupası Misafir Protokolüne Yenileme: Kulüp Başkanları İçin Fiyat Tarifesi Çıkarıldı

Yıllar sonra yeniden katılım hakkı kazandığımız Dünya Kupası için Türkiye Futbol Federasyonu da hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Gazetesi’nden Tahir Kum’un haberine göre, kulüplere gönderilen resmî yazıda, turnuvaya katılmak isteyen başkanların 15 bin dolarlık katılım bedelini ilgili hesaba yatırmaları gerektiği belirtildi. Turnuvaya eşiyle birlikte katılmak isteyen başkanlar için ise tarife 24 bin dolar olarak belirlendi.

Ayrıca maç biletlerinin VIP protokolden değil, birinci kategori tribünlerden sağlandığı öğrenildi.

İdari tarafta biletlerin dağıtım planlaması da netleşti. Futbolculara ve teknik kadroya, aileleri ile yakınları için toplam 250 bilet ayrıldı. Sponsorlara da benzer şekilde yaklaşık 250 bilet tahsis edilirken, TFF Yönetim Kurulu üyelerine ise kişi başı üçer bilet hakkı tanındı.