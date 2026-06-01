TFF’den Dünya Kupası Misafir Protokolüne Yenileme: Kulüp Başkanları İçin Fiyat Tarifesi Çıkarıldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2026 - 11:51
ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ilginç bir hamle geldi. Dünya Kupası için ağırlama bütçesini kısmak isteyen TFF, kulüp başkanları için fiyat listesi hazırladı. Turnuvayı izlemek isteyen kulüp başkanları 15 bin dolar katılım bedeli ödeyecek. Başkanlar eşlerini de getirmek isterse fiyat 24 bin dolara yükselecek.

Kaynak: Tahir Kum / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’ndaki ilk maçına 14 Haziran’da Avustralya karşısında çıkacak.

Yıllar sonra yeniden katılım hakkı kazandığımız Dünya Kupası için Türkiye Futbol Federasyonu da hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Gazetesi’nden Tahir Kum’un haberine göre, kulüplere gönderilen resmî yazıda, turnuvaya katılmak isteyen başkanların 15 bin dolarlık katılım bedelini ilgili hesaba yatırmaları gerektiği belirtildi. Turnuvaya eşiyle birlikte katılmak isteyen başkanlar için ise tarife 24 bin dolar olarak belirlendi.

Ayrıca maç biletlerinin VIP protokolden değil, birinci kategori tribünlerden sağlandığı öğrenildi.

İdari tarafta biletlerin dağıtım planlaması da netleşti. Futbolculara ve teknik kadroya, aileleri ile yakınları için toplam 250 bilet ayrıldı. Sponsorlara da benzer şekilde yaklaşık 250 bilet tahsis edilirken, TFF Yönetim Kurulu üyelerine ise kişi başı üçer bilet hakkı tanındı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
