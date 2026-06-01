Arda Güler Yeniden Türkiye’ye Dönebilir! Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan Arda Güler Bombası

Yıldırım, Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler'i yeniden sarı-lacivertli renklere bağlamak istiyor. Genç yeteneği bir sezonluğuna kiralamayı hedefleyen Yıldırım, bu doğrultuda futbolcunun babası ve menajeriyle ilk teması kurdu. Transferin resmiyete dökülmesi için şu an İspanya'da bulunan Arda Güler’in ikna edilmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulübün 12 senedir hasret kaldığı lig şampiyonluğuna ulaşmasında bu hamleyi anahtar olarak gören Aziz Yıldırım, operasyonun arkasında iki büyük hedef barındırıyor. Planın ilk ayağı, 21 yaşındaki yıldızın katılımıyla şampiyonluk yarışında büyük bir motivasyon ve rüzgar yakalamak. Projenin uzun vadeli ikinci amacı ise Arda Güler figürünü kullanarak yeni yetişen çocukların ve genç neslin yeniden Fenerbahçe taraftarı olmasını sağlamak. Stratejik olarak büyük önem taşıyan bu hamle, sadece bir düşünce olmaktan çıkıp somut bir müzakere sürecine dönüşmüş durumda.

Bu dev transfer senaryosunun kaderini ise genç oyuncunun Real Madrid'deki geleceği belirleyecek. İspanyol devinde Jose Mourinho ile çalışmaya başlayacak olan Arda Güler, yeni sezondaki rolünü ve takımdaki süresini gördükten sonra son kararını verecek. Milli oyuncunun yeşil ışık yakması halinde Fenerbahçe yönetimi, Real Madrid kulübüyle resmi kiralama masasına oturacak.