article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler Yeniden Türkiye’ye Dönebilir! Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan Arda Güler Bombası

Arda Güler Yeniden Türkiye’ye Dönebilir! Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan Arda Güler Bombası

Real Madrid Fenerbahçe arda güler
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.06.2026 - 07:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak dev bir transfer hamlesi için düğmeye bastı. Yıldırım, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i bir yıllığına kiralamak amacıyla resmi girişimlere başladı.

Kaynak: İrfan Yirmibeş / Sözcü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'de başkanlık yarışına giren Aziz Yıldırım, kulübün çehresini değiştirecek çok konuşulacak bir transfer planı hazırladı.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışına giren Aziz Yıldırım, kulübün çehresini değiştirecek çok konuşulacak bir transfer planı hazırladı.

Yıldırım, Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler'i yeniden sarı-lacivertli renklere bağlamak istiyor. Genç yeteneği bir sezonluğuna kiralamayı hedefleyen Yıldırım, bu doğrultuda futbolcunun babası ve menajeriyle ilk teması kurdu. Transferin resmiyete dökülmesi için şu an İspanya'da bulunan Arda Güler’in ikna edilmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulübün 12 senedir hasret kaldığı lig şampiyonluğuna ulaşmasında bu hamleyi anahtar olarak gören Aziz Yıldırım, operasyonun arkasında iki büyük hedef barındırıyor. Planın ilk ayağı, 21 yaşındaki yıldızın katılımıyla şampiyonluk yarışında büyük bir motivasyon ve rüzgar yakalamak. Projenin uzun vadeli ikinci amacı ise Arda Güler figürünü kullanarak yeni yetişen çocukların ve genç neslin yeniden Fenerbahçe taraftarı olmasını sağlamak. Stratejik olarak büyük önem taşıyan bu hamle, sadece bir düşünce olmaktan çıkıp somut bir müzakere sürecine dönüşmüş durumda.

Bu dev transfer senaryosunun kaderini ise genç oyuncunun Real Madrid'deki geleceği belirleyecek. İspanyol devinde Jose Mourinho ile çalışmaya başlayacak olan Arda Güler, yeni sezondaki rolünü ve takımdaki süresini gördükten sonra son kararını verecek. Milli oyuncunun yeşil ışık yakması halinde Fenerbahçe yönetimi, Real Madrid kulübüyle resmi kiralama masasına oturacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın