Bilinçaltındaki “İdeal Sevgili” Profili Aslında Nasıl Biri? Seçimlerin Seni Ele Veriyor!

Tuğba Karakoç
01.06.2026 - 08:01
Herkes ideal sevgiliyi tarif ederken aslında bilinçaltında çok daha farklı bir profili arar. Bazen güven dediğin şey kontrol ihtiyacına, romantizm dediğin şey duygusal derinliğe, özgürlük dediğin şey ise aslında mesafeye dönüşebilir. Bu testte verdiğin cevaplar sadece zevklerini değil, duygusal kodlarını da ortaya çıkaracak. 

Hazırsan, kendine bile tam itiraf edemediğin ilişki modelini keşfediyorsun.

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Karanlık bir ormanda yürüyorsun ve karşına bir kapı çıkıyor. Bu kapı sence neyden yapılmış?

3. Kapıyı açtın ve içeride bir masanın üzerinde tek bir nesne duruyor. Gözün ilk hangisine kayıyor?

4. Birden bir ses duyuyorsun. Bu ses sence hangisi?

5. Masanın üzerindeki bir bardaktan su içeceksin. Bardak hangisi olurdu?

6. Odadan çıkıp gökyüzüne bakıyorsun. Nasıl bir hava var?

7. Önünde ikiye ayrılan bir yol var. Hangisinden yürümeyi seçersin?

8. Yolun sonunda karşına çıkan hayvan sana rehberlik edecek. Bu hangi hayvan?

Sen ilişkilerinde derinlik ve güven arıyorsun!

Senin bilinçaltın tam bir 'liman' arıyor. Mantığın heyecan peşinde koştuğunu söylese de, içten içe seni tamamen çözebilecek, dünyadaki tüm gürültüyü dışarıda bırakacak o derin karaktere açsın. Senin ideal sevgilin, çok konuşmayan ama gözleriyle her şeyi anlatan, entelektüel derinliği olan ve sana kelimenin tam anlamıyla 'güvende' hissettirecek biri. Gizemli tavırlar ve güçlü duruşlar senin bilinçaltının en zayıf noktası!

Yoğun duygu ve ilham arayışındasın!

Senin bilinçaltın sıradanlıktan nefret ediyor! Aradığın kişi kesinlikle rutin bir hayata sahip olamaz. Bilinçaltın, hayatına kaosla karışık bir tutku getirecek, sanatsal ruhlu, öngörülemez ve deli dolu birini istiyor. Onunla sabaha kadar felsefe yapmalı, aniden yola çıkmalı ve aşkı en uçlarda yaşamalısın. Seni zihnen ve ruhen besleyecek, içindeki ateşi harlayacak o 'ilham verici' ruh eşini bekliyorsun.

Huzur ve eğlence senin için çok önemli!

Toksik ilişkiler, kıskançlık krizleri, dramalar... Bilinçaltın bunları görse arkasına bakmadan kaçar! Senin içindeki o gizli oda, tamamen 'en yakın arkadaş' gibi olabileceğiniz bir aşkın hayalini kuruyor. Senin ideal sevgilin; birlikte saçmalayabileceğin, seyahat edebileceğin, seni kısıtlamayan ama her düştüğünde elinden tutan özgür ruhlu biri. İlişkide huzur, kahkaha ve karşılıklı alan saygısı senin bilinçaltının bir numaralı kriteri.

Şefkat ve sahiplenilmek istiyorsun!

Kabul et ya da etme, senin bilinçaltın o eski, filmlerdeki gibi saf ve şefkatli aşkların hasretini çekiyor. Sana sürprizler yapacak, incelikleri düşünecek, günün nasıl geçtiğini gerçekten merak edecek o 'ince ruhlu' insanı arıyorsun. Bilinçaltın, aidiyet duygusuna ve sarıp sarmalanmaya ihtiyaç duyuyor. Senin ideal sevgilin; net olan, sevgisini göstermekten çekinmeyen ve ev sıcaklığını hissettiren o sıcak kalpli insan.

