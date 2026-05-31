ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’a Bir Görev Daha

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Barrack’a verilen yeni görevi duyurdu.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın olağanüstü bir iş çıkardığını belirten Trump, 'Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik iş birliğimizi ilerletirken, onlarla olan ilişkilerimizin de büyümeye devam etmesi nedeniyle Barrack’ın Suriye Özel Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.' ifadesini kullandı.

Trump, Barrack’ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini ve ABD Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışacağını kaydederek, 'Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etme isteğini büyük takdirle karşılıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.