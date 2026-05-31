article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’a Bir Görev Daha

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’a Bir Görev Daha

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.05.2026 - 22:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, artık Irak’ta da görev yapacak. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın bu görevlerine devam ederken aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaptığı açıklamalarla sık sık tepki çeken ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’a bir görev daha verildi.

Yaptığı açıklamalarla sık sık tepki çeken ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’a bir görev daha verildi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Barrack’a verilen yeni görevi duyurdu.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın olağanüstü bir iş çıkardığını belirten Trump, 'Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik iş birliğimizi ilerletirken, onlarla olan ilişkilerimizin de büyümeye devam etmesi nedeniyle Barrack’ın Suriye Özel Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.' ifadesini kullandı.

Trump, Barrack’ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini ve ABD Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışacağını kaydederek, 'Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etme isteğini büyük takdirle karşılıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın