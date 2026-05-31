Uzak Şehir'in Deniz'i Çocuk Oyuncu Kuzey Gezer, Dublörüyle Gündem Oldu!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kuzey Gezer, dizinin zorlu sahnelerinde zaman zaman onun yerine görev alan dublörünü ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Minik oyuncu paylaşımına, 'Herkesin var tabi bi dublörü 🙈' notunu düşerken fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Ancak bu kez izleyicilerin karşısına çıkan kişi, alışık olduğumuz çocuk oyuncu dublörlerinden biri değildi. Kuzey Gezer'le benzer kıyafetler giyen, peruk ve makyaj desteğiyle karaktere benzetilen yetişkin bir erkek set çalışanının görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özellikle yan yana verdikleri pozdaki komik görüntü takipçileri güldürürken, paylaşımın altına yüzlerce yorum yapıldı. Birçok kullanıcı 'Gerçek dublör bu muymuş?' ve 'Deniz'in gizli kahramanı ortaya çıktı' yorumlarında bulunurken, Kuzey Gezer'in paylaşımı kısa sürede günün en eğlenceli dizi paylaşımlarından biri haline geldi.