Uzak Şehir'in Deniz'i Çocuk Oyuncu Kuzey Gezer, Dublörüyle Gündem Oldu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.05.2026 - 22:33
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, her hafta milyonları ekran başına toplamaya devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Deniz Cihan Albora'ya hayat veren minik oyuncu Kuzey Gezer ise bu kez performansıyla değil, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Gezer'in dublörünü ilk kez göstermesi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

2024 yılında ekran macerasına başlayan Uzak Şehir, kısa sürede televizyon dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.

Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve duygusal sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting listelerinin üst sıralarında yer aldı. Özellikle Albora ailesinin sırlarla dolu hikayesi, Alya ve Cihan arasındaki gerilimli ilişki ve dizinin etkileyici atmosferi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapım, yalnızca televizyon ekranlarında değil dijital platformlarda ve sosyal medyada da büyük bir etki yarattı. Her bölümü günlerce konuşulan Uzak Şehir, son dönemin en başarılı yerli dizileri arasında gösterilirken karakterleri de izleyicilerin hayatına adeta dahil olmuş durumda.

Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya'nın oğlu Deniz Cihan Albora karakteri de dizinin en sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

Karaktere hayat veren çocuk oyuncu Kuzey Gezer, doğal oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Özellikle duygusal sahnelerde gösterdiği performansla izleyicilerden tam not alan minik oyuncu, dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Televizyon izleyicileri Kuzey Gezer'i yalnızca Uzak Şehir'den tanımıyor. Başarılı çocuk oyuncu daha önce Yasak Elma başta olmak üzere çeşitli projelerde de kamera karşısına geçmişti. Küçük yaşına rağmen set deneyimi bulunan Gezer'in enerjisi ve ekran uyumu, sosyal medyada sık sık övgü konusu oluyor. Birçok izleyici, Deniz karakterinin hikayeye kattığı sıcaklığın dizinin başarısındaki önemli unsurlardan biri olduğunu düşünüyor.

Geçtiğimiz saatlerde sürpriz Uzak Şehir'in en küçük yıldızı Kuzey Gezer'den geldi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kuzey Gezer, dizinin zorlu sahnelerinde zaman zaman onun yerine görev alan dublörünü ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Minik oyuncu paylaşımına, 'Herkesin var tabi bi dublörü 🙈' notunu düşerken fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Ancak bu kez izleyicilerin karşısına çıkan kişi, alışık olduğumuz çocuk oyuncu dublörlerinden biri değildi. Kuzey Gezer'le benzer kıyafetler giyen, peruk ve makyaj desteğiyle karaktere benzetilen yetişkin bir erkek set çalışanının görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özellikle yan yana verdikleri pozdaki komik görüntü takipçileri güldürürken, paylaşımın altına yüzlerce yorum yapıldı. Birçok kullanıcı 'Gerçek dublör bu muymuş?' ve 'Deniz'in gizli kahramanı ortaya çıktı' yorumlarında bulunurken, Kuzey Gezer'in paylaşımı kısa sürede günün en eğlenceli dizi paylaşımlarından biri haline geldi.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
