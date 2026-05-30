Hastaneye Kaldırılan Reha Muhtar’dan Kötü Haber: Yoğun Bakım Ünitesine Alındı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.05.2026 - 23:03
Dün akşam saatlerinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın sağlık durumunun kötüleştiği ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi. Reha Muhtar’a kalp yetmezliği teşhisi konulduğu belirtildi.

Televizyonun en tanınmış anchormanlerinden biri olan Reha Muhtar, dün akşam saatlerinde Bodrum’da hastaneye kaldırılmıştı.

Kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle fenalaşan Reha Muhtar için ikametine ambulans çağrıldığı ortaya çıkmıştı.

Doktorların müdahalelerine rağmen sağlık durumunun kötüleştiği ve kalp yetmezliği teşhisi konulan Muhtar’ın tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
