article/comments
article/share
Haberler
Spor
Avrupa'nın En Büyüğü Belli Oluyor: Tarihi Şampiyonlar Ligi Final Maçının İstatistikleri!

Avrupa'nın En Büyüğü Belli Oluyor: Tarihi Şampiyonlar Ligi Final Maçının İstatistikleri!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 14:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bugün netlik kazanıyor. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiliz devi Arsenal, Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği bu tarihi karşılaşma, UEFA'nın bu yıl yürürlüğe koyduğu yeni saat uygulamasıyla her zamankinden daha erken bir saatte start alıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

UEFA'nın yeni formatı ve değişen futbol takvimi kulüpler düzeyindeki rekabeti farklı bir boyuta taşıyor

UEFA'nın yeni formatı ve değişen futbol takvimi kulüpler düzeyindeki rekabeti farklı bir boyuta taşıyor

Avrupa futbolunun patronu UEFA, organizasyon gelirlerini artırmak ve kulüpler arasındaki rekabeti daha geniş bir tabana yaymak amacıyla bu sezon radikal bir format değişikliğine gitmiş bulunuyor. Geleneksel grup aşamasının geride bırakılarak 36 takımın tek bir lig tablosunda mücadele ettiği bu yeni dönem, takımların maç yükünü artırırken futbolseverlere de daha fazla üst düzey müsabaka izleme şansı tanıyor. Eleme turları boyunca hem fiziksel hem de taktiksel açıdan en dirençli kalmayı başaran ekipler finale kadar ulaşmayı başarırken, bu yeni sistemin ilk şampiyonu olabilmek iki kulüp için de ayrı bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Zorlu fikstürü hasarsız atlatarak Macaristan'daki büyük finale isimlerini yazdıran Paris Saint-Germain ve Arsenal, sadece bir kupa için değil, aynı zamanda futbol tarihine geçecek bu yeni dönemin ilk öncüsü olmak adına da kozlarını paylaşıyor.

Karşılaşma Macaristan'ın ev sahipliğinde her zamankinden daha erken bir saatte başlıyor

Karşılaşma Macaristan'ın ev sahipliğinde her zamankinden daha erken bir saatte başlıyor

UEFA'nın geçtiğimiz dönemde aldığı radikal kararla birlikte, Şampiyonlar Ligi finallerinin geleneksel başlama saati olan 22.00 (TSİ), bu yıldan itibaren öne çekilmiş bulunuyor. Küresel yayın programları ve izleyici kitlelerinin talepleri doğrultusunda belirlenen yeni takvim uyarınca müsabaka, Türkiye saati ile 19.00'da start alıyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskás Aréna, dev organizasyon için kapılarını futbolseverlere açıyor. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetiyor. Türkiye'deki futbolseverler bu tarihi mücadeleyi TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden şifresiz olarak takip edebiliyor.

Maçın diğer önemli detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Paris Saint-Germain gol düellolarının ardından finale uzanmayı başarıyor

Paris Saint-Germain gol düellolarının ardından finale uzanmayı başarıyor

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar zorlu virajları geride bırakan Paris Saint-Germain, yarı final aşamasında Alman panzeri Bayern Münih ile eşleşti. Kendi evinde gol düellosu şeklinde geçen ilk maçı 5-4 kazanan Fransız ekibi, deplasmandaki rövanş mücadelesinde ise 1-1'lik beraberliği kopardı. Toplamda 6-5'lik skor avantajıyla adını finale yazdıran Paris temsilcisi, turnuva boyunca sergilediği hücum performansıyla dikkat çekiyor. Kulüp, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmeyi hedefliyor.

Arsenal savunma güvenliğini ön planda tutarak Budapeşte biletini kapıyor

Arsenal savunma güvenliğini ön planda tutarak Budapeşte biletini kapıyor

İngiliz ekibi Arsenal ise yarı finalde İspanya'nın köklü kulüplerinden Atlético Madrid ile kozlarını paylaştı. Deplasmanda oynanan ilk maçta dirençli bir oyunla 1-1'lik beraberliği cebine koyan Topçular, kendi evi Emirates Stadyumu'nda seyircisi önünde hata yapmadı. Rövanş mücadelesini 1-0 kazanan ve toplamda 2-1'lik üstünlük sağlayan Arsenal, Budapeşte biletini almaya hak kazandı. İngiliz temsilcisi, kulüp tarihinde daha önce kapısından döndüğü bu büyük kupayı bu kez kazanmak için sahaya çıkıyor.

Güvenlik ve Organizasyon Notu: UEFA kuralları gereği, finalist iki takımın taraftarları için Budapeşte'de özel alanlar kurulmuş bulunuyor. Arsenal taraftarları Hősök Tere (Kahramanlar Meydanı) bölgesinde bir araya gelirken, PSG taraftarları MTK Sportpark alanında maç saatini bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın