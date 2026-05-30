5 Milyonluk Kutu Son İkiye Kaldı: Var mısın Yok musun Yarışmacısı Bankanın Teklifini Kabul Etti

Merve Ersoy - TV Editörü
30.05.2026 - 15:10
Atv ekranlarında başlayan Var mısın Yok musun ikinci bölümüyle ekrana geldi. Yıllar önce Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve onunla bütünleşen program, Esra Erol'un sunuculuğunda izleyici karşısına çıkmaya başladı. İkinci bölümde yarışmacı 825 bin TL kazandı.

Bir döneme damga vuran ve şimdilerde sunucu, fenomen olan pek çok ismin ün kazanmasının yolunu açan Var mısın Yok musun yeniden başladı.

Atv ekranlarında başlayan yarışma programı dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Bu kez Acun Ilıcalı yerine Esra Erol'u izlediğimiz programın en büyük ödülü ise 5 milyon TL. İlk bölümde yalnızca 5.500 TL kazanan yarışmacının ardından dün akşamki yarışmacı son kutulardan birinde 5 milyon TL bırakmayı başardı.

Risk almak istemeyen yarışmacı, bankanın 825 bin TL'lik teklifini kabul etti. Yarışmacının kutusunda 500 bin TL olduğu öğrenildi.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
